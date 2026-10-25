就想當公務員 中國國考6000人搶1個職缺

中國「考公」（報考公務員）熱潮持續攀升，中國2027年中央與國家機關公務員錄用考試24日報名截止，今年招錄名額較去年縮水，導致熱門職務出現超過6000人瘋搶1個名額的情況。

中新網報導，2027年國考共計劃招錄3.57萬人，比上年度減少約2400人。在招錄方面，本次招考繼續向應屆畢業生和基層傾斜。

截至24日下午5時，本次國考報名已有300多萬人成功過審。報名人數最多的10個職務，報名人數都已突破3400人。

競爭程度排名第1的是吉林出入境邊防檢查總站「延邊邊境管理支隊一級警長及以下」一職，招錄人數為1人，卻有超過6000人通過報名審查。

與此同時，也有很多職務無人提交報名申請。分析指出，報名階段熱度較高的往往報考門檻相對較低。

中國的公務人員考試除了國考，還有地方的省考。綜合媒體報導，因經濟情況不佳等原因，近年「考公熱」持續，新增職缺減少又加劇競爭情況，2026年的省考名額比起去年整體已經減少15%。