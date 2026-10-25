AI搶飯碗！陸開發AI新職缺 管控失業

為因應人工智慧（ＡＩ）快速發展對就業的衝擊。大陸國務院辦公廳近日印發文件，要求企業探索建立「失業緩衝期」制度，並在大規模導入ＡＩ過程中提前告知受影響的員工，提供其轉職與就業支持。但文件也要求加快開發ＡＩ相關新職業。

據中國政府網廿三日消息，大陸國務院辦公廳十六日印發「關於適應人工智能技術發展助力構建就業友好型發展方式的意見」，部署了六個方面共十八項主要任務，旨在積極增強ＡＩ創造就業機會的正面效應，並有效減緩ＡＩ應用就業替代影響。

針對勞動密集型產業，文件要求穩慎把握ＡＩ應用的範圍、力度、節奏，盡可能減少對從業人員的衝擊，並鼓勵企業探索建立「失業緩衝期」制度，在大規模推廣應用ＡＩ過程中提前告知受影響勞動者、提供轉型轉崗就業支持。

此外，文件要求對於可能造成較大就業影響的ＡＩ應用項目進行就業風險評估，並將ＡＩ應用就業風險納入規模性失業風險防範化解機制應對範圍，統籌制定風險應對預案。並且強化ＡＩ相關勞動關係風險聯合應對，做好風險會商研判和處置。

文件還要求，加大轉型轉職就業支持力度，提供針對性職業指導、技能培訓等，並對失業人員及時發放失業保險。

另一方面，文件提出要加快開發ＡＩ領域新職業，擴大數位化管理師、ＡＩ工程技術人員及ＡＩ訓練師等新職位，並鼓勵地方推動相關職業技能等級認定。教育上則要實施ＡＩ專項培訓計畫，鼓勵高校畢業生等青年、農民工、失業人員等參加ＡＩ領域就業創業培訓項目，並鼓勵地方積極開展ＡＩ相關技能培訓。

據大陸國家統計局數據，大陸九月全國城鎮調查失業率為百分之五點二，全國城鎮不包含在校生的十六歲至廿四歲勞動力失業率為百分之十八，較八月下降○點九個百分點，但比去年同期仍高出○點三個百分點，顯示青年就業市場仍面臨壓力。