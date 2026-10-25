中共五中全會前夕 6省換領導

中共廿屆五中全會前夕，地方省區大員陸續調整。繼九月底調動六省一把手後，昨天再調動閩湘青滇冀贛六省領導。當中福建省委副書記郭寧寧接任福建省政府黨組書記、可望接任福建省長，將成三位大陸女性省長之一。另，曾任大陸總理李強部屬的湖北省委副書記諸葛宇傑，獲任青海省政府黨組書記，將接任省長一職。

其餘四省是國務院副秘書長王志軍接任湖南省委書記，謝衛江為湖南省政府黨組書記，將接任湖南省長；國新辦主任莫高義接任雲南省委書記，劉奇凡任雲南省政府黨組書記，將接任雲南省長；趙辰昕任河北省政府黨組書記，將接任河北省長。陳永奇任江西省政府黨組書記，將接任省長。

先前九月底中共已宣布，青海省長羅東川升任省委書記、原省委書記吳曉軍轉任甘肅省委書記、原先任甘肅省委書記的胡昌升轉任西藏自治區黨委書記。福建省長趙龍升任福建省委書記，原省委書記周祖翼轉任河南省委書記；河北省委副書記王陸進升任河南省長；大陸工信部長李樂成轉任安徽省委書記、該省常務副省長王東偉升任為代理省長。

再早則有八月底上海市委副書記朱忠明升任市政府黨組書記、中共中央辦公廳副主任孔紹遜升任甘肅省政府黨組書記，兩人隨後都當選上海市長、甘肅省長。七月底則有重慶市長、河北省委書記的異動。

幾番調整後，七月底以來已有十一個省市自治區的一把手或二把手進行調整，占全大陸的三分之一。

在這輪省級大員調整中，郭寧寧、諸葛宇傑、謝衛江均為「七十後」（一九七○後出生），還包括八月升任上海市長的朱忠明（一九七二年生），他們的年齡因素對未來更上層樓將較具優勢。

可望成為福建省長的郭寧寧是北京清華大學經濟學博士，註冊會計師。她長期在中國銀行工作，歷任中銀金融市場總部總經理，中銀香港分行、新加坡分行行長，後為中國農業銀行副行長。她將繼黑龍江省長梁惠玲、四川省長施小琳後，大陸第三位女性省長。

另，將接任青海省長的諸葛宇傑九年前就是時任上海市委書記李強的大管家，四十六歲就晉升副部級，在副部一級多年後，終於站上「正省部」級官位。