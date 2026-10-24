指紋會說話 最新研究：女性及少年可能參與秦兵馬俑製作

位於中國陝西省西安市的秦始皇帝陵博物院與山東大學考古學院研究發現，除了成年男性工匠，女性及少年可能也參與了規模龐大的秦兵馬俑製作過程。這項最新發現是根據陶俑表面的指紋印痕。

新華社23日的報導披露了這項最新研究，並提到長期以來，外界印象中的秦兵馬俑多出自成年男性工匠之手。

報導說，研究團隊對秦始皇帝陵博物院一號坑T23探方23件陶俑上保存的指紋印痕進行提取，共獲得79枚獨立指紋樣本，並引入近年提出的指紋貝葉斯混合模型（Bayesian Mixture Model）研究方法，從群體層面對指紋的年齡與性別結構進行推測。

研究結果顯示，這次指紋樣本中，成年男性指紋約占45.0%，成年女性指紋約占32.7%，15歲以下少年指紋約占22.3%。這是學界首次以量化的生物學證據表明秦俑生產以成年男性為主，但並非由成年男性單獨完成，女性與少年可能也參與了俑體製作、搬運或組裝等工序。

79枚指紋多集中於頭、臂、鎧甲等分體預製部件，其中表面指紋73枚，於塑造、修整濕胎時按壓形成；浮雕指紋6枚，是在甲釘、腰帶等泥飾粘貼時握持形成。

報導說，指紋在頭、臂、鎧甲等分體預製部件上的集中分布與已知的「模塑結合、分件組裝」生產模式相互印證。研究還顯示，成年男性指紋年齡峰值約20歲，成年女性指紋則集中於青年階段，少年占比則與秦代學徒制度下青少年隨工匠輔助作業的記載相符。

另據香港文匯報，雖然指紋研究成果與文獻及多項考古成果相互印證，但研究團隊在所公布的成果中特別指出，這次研究所得比例為群體層面的統計估計，而非對單枚指紋所屬個體的身分指認。貝葉斯模型輸出的是後驗概率分布，因此不能將「32.72%的成年女性指紋」直接理解為「32.72%的女性工匠」。