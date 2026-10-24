快訊

基隆、汐止等4萬5千戶停電還有1萬多戶停電搶修中 已復電75%

才遭瘋傳死訊！韓媒：金正恩睽違1年多突訪中國大陸

上班族狂點人工淚液... 卻結膜紅腫、纖維化 眼科醫生揪1成分是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

中國社保再成話題 民眾怕政府養老金不夠用

中央社／ 台北24日電

中國官員日前表示要想辦法找出還沒有參加社保的人後，又有地方官員表示「個人是養老第一責任人」，引發熱議。中國社保近期再成話題，反映民眾對政府養老承諾可能無法兌現的擔憂。

時任中國人力資源社會保障部副部長李忠10日在新聞發布會上說：「現在還有一些人沒有參保，這些人到底在哪兒，還是要通過各種各樣的方式把人找到，動員參保。」他並強調要「應保盡保」。這段話引發網友熱議，簡稱「社保找人」。

配合這段「社保找人」發言的，是中國政府自去年9月重申「強制社保」，以及今年以來企業被大規模追繳社保在內的稅費等行動。11月1日起，社會保險費還將被正式納入全國統一稅務行政處罰裁量體系，用人單位如果欠繳社保，最高將罰欠繳金額的3倍。

中央政府積極充實社保基金，外界分析主要是在老齡化迅速的中國，養老金面臨可能入不敷出的壓力。這份壓力同樣體現在地方政府上。

據「濟南時報」，山東省民政廳廳長莊嚴16日在省政府新聞發布會上，提到了老齡工作的4個要點，包括更好發揮「有為政府」、「有效市場」、「有情社會」和「家庭有愛」作用。

他表示，要更好發揮「家庭有愛」作用，引導樹立「個人是養老第一責任人」的觀念，並將個人養老教育、養老規劃指導納入老齡化國情教育及老年教育培訓。相關影片片段隨即在網路流傳。結合前述「社保找人」的談話，許多網友懷疑是不是「養老金不夠了」。

有自媒體梳理，中國在1980年代普遍的口號是「只生一個好，政府來養老」，到了1990年代逐漸搭建社保體系，口號變成了「政府幫養老」，2000年代則出現「養老不能靠政府」，到後來則是鼓勵延遲退休，「自己來養老」。

然而，當下中國經濟面臨壓力，無論是企業補繳社保或是個人斷繳社保後被要求主動參保，對當事者來說都是一筆沉重的負擔。

根據微信公眾號「常識與洞見」，廣東一名靈活就業者近期繳社保時發現，今年養老保險繳費基數下限從人民幣4775元上調至5521元（約新台幣2萬6500元），現行的繳費基數已經比她每月到手收入還高，而且她不僅要按新標準繳費，還要補繳前幾個月差額。該公眾號作者認為，社保找人也要考量當下的就業背景。

保險 養老金 養老

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花費百萬人民幣的留學生 靠「上門做飯」謀生

減輕長者負擔 向健康老化邁步

《「我是有錢人」迷思816》為退休後醫療支出風險而準備的保險，該怎麼買？

「荒謬大於驚嚇」遭中共跨境鎮壓 黃逸豪吐心聲：幽默會摧毀權威

相關新聞

港星伍詠薇曝曾赴宴遭強拉入廁所 抱上洗手台險遭性侵

由香港女星伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV訪談節目《九運會客室2》，最新一集請來李彩華任嘉賓，兩人在節目中熱討入行多年經歷的隱形規則，向來直爽敢言的伍姑娘大爆多年前的一段恐怖遭遇。她透露，自己當年受邀參加聚會，卻遭到一名男子強行拉入K房廁所，並意圖不軌，可是在場其他人全場卻冷眼旁觀。

江西女遊香港PO「真實感受」平反6大刻板印象 但被1問題氣死

香港一向被視為物價貴、地方小，但有來自江西的內地女子於小紅書發布影片，講述來香港兩天「真實感受」，包括衣、食、住、行及文化消費，為香港「天價消費」、「房間細小」、「歧視內地人」等六大刻板印象「平反」，直指「我發現自己都已經快要愛上這座城市了」。不過她同時提到因在香港使用電話卡遇到困難「氣得半死」，提醒來香港前必須做好「攻略」，引來香港及內地網民「共鳴」。

為何西藏巴青發生7級大地震？專家：板塊碰撞致高原地殼變形

西藏那曲市巴青縣周四（22日）晚發生7級地震，震源深度10公里。為何青藏高原內部會發生強震？據大陸中國地震局專家分析，印度板塊與歐亞板塊碰撞，令高原地殼持續變形，青藏高原內部地區同時受到南北向擠壓及東西向拉張作用。這次地震屬拉張型破裂，與區域構造特徵基本一致，是羌塘地塊的一次能量釋放。

大陸使館提醒赴韓團客遠離低價團消費陷阱

大陸駐南韓大使館稱，數個中國旅遊團在南韓旅遊期間遭遇強制消費，甚至被旅行社甩客，提醒赴韓中國團體遊客謹慎選擇旅行社和旅遊產品，警惕包含強制消費的不合理低價遊等。

李昌鈺揚州安葬 骨灰一半留美國 遺孀淚別：等我18年 與你合葬

知名美籍華裔刑事鑑識專家、被譽為「華人神探」的李昌鈺博士，追思告別會及安葬儀式23日上午在江蘇揚州墓園舉行。追思會現場莊嚴肅穆，會場外擺放超過160個紀念花圈，延伸長達兩個拐角，警界、法醫界及海外各界人士紛紛致意。花圈輓聯上除尊稱其為「神探李昌鈺博士」外，亦有對聯題道：「懷仁持證，一世留光慰世間；鑑跡尋蹤，千案憑證明真偽」，高度評價其一生貢獻。

頭骨戴眼鏡…湖南大一新生擺拍大體老師 挨轟太燒心

湖南長沙一名2026級大一新生，近日因在微信朋友圈發布多條把「大體老師」頭骨標本戴上眼鏡娛樂化擺拍照，遭高中同學舉報。舉報者馮同學陳述，該新生10月14日兩次發布照片，還配文「有學問的大體老師」，馮同學認為此舉極不尊重遺體捐獻者，已向校方發送舉報信要求處理，截至發稿校方尚未回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。