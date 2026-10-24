中國社保再成話題 民眾怕政府養老金不夠用

中國官員日前表示要想辦法找出還沒有參加社保的人後，又有地方官員表示「個人是養老第一責任人」，引發熱議。中國社保近期再成話題，反映民眾對政府養老承諾可能無法兌現的擔憂。

時任中國人力資源社會保障部副部長李忠10日在新聞發布會上說：「現在還有一些人沒有參保，這些人到底在哪兒，還是要通過各種各樣的方式把人找到，動員參保。」他並強調要「應保盡保」。這段話引發網友熱議，簡稱「社保找人」。

配合這段「社保找人」發言的，是中國政府自去年9月重申「強制社保」，以及今年以來企業被大規模追繳社保在內的稅費等行動。11月1日起，社會保險費還將被正式納入全國統一稅務行政處罰裁量體系，用人單位如果欠繳社保，最高將罰欠繳金額的3倍。

中央政府積極充實社保基金，外界分析主要是在老齡化迅速的中國，養老金面臨可能入不敷出的壓力。這份壓力同樣體現在地方政府上。

據「濟南時報」，山東省民政廳廳長莊嚴16日在省政府新聞發布會上，提到了老齡工作的4個要點，包括更好發揮「有為政府」、「有效市場」、「有情社會」和「家庭有愛」作用。

他表示，要更好發揮「家庭有愛」作用，引導樹立「個人是養老第一責任人」的觀念，並將個人養老教育、養老規劃指導納入老齡化國情教育及老年教育培訓。相關影片片段隨即在網路流傳。結合前述「社保找人」的談話，許多網友懷疑是不是「養老金不夠了」。

有自媒體梳理，中國在1980年代普遍的口號是「只生一個好，政府來養老」，到了1990年代逐漸搭建社保體系，口號變成了「政府幫養老」，2000年代則出現「養老不能靠政府」，到後來則是鼓勵延遲退休，「自己來養老」。

然而，當下中國經濟面臨壓力，無論是企業補繳社保或是個人斷繳社保後被要求主動參保，對當事者來說都是一筆沉重的負擔。

根據微信公眾號「常識與洞見」，廣東一名靈活就業者近期繳社保時發現，今年養老保險繳費基數下限從人民幣4775元上調至5521元（約新台幣2萬6500元），現行的繳費基數已經比她每月到手收入還高，而且她不僅要按新標準繳費，還要補繳前幾個月差額。該公眾號作者認為，社保找人也要考量當下的就業背景。