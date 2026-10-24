為何西藏巴青發生7級大地震？專家：板塊碰撞致高原地殼變形

西藏那曲市巴青縣周四（22日）晚發生7級地震，震源深度10公里。為何青藏高原內部會發生強震？據大陸中國地震局專家分析，印度板塊與歐亞板塊碰撞，令高原地殼持續變形，青藏高原內部地區同時受到南北向擠壓及東西向拉張作用。這次地震屬拉張型破裂，與區域構造特徵基本一致，是羌塘地塊的一次能量釋放。

據中國地震台網測定，地震於10月22日晚上10時33分發生，震央位於北緯32.4度、東經93.79度。人民網引述中國地震台網中心組織專家分析指出，這次地震震中位於青藏高原的羌塘地塊內部，距離最近的巴青—類烏齊斷裂約2公里。

專家解釋，印度板塊與歐亞板塊碰撞，推動青藏高原隆升，使地殼縮短、增厚，並產生廣泛變形，是中國大陸西部構造變形的主要動力學機制。

不過，高原內部並非只受到單一方向擠壓，而是同時承受南北向擠壓及東西向拉張作用，形成近南北向及近東西向兩類典型斷裂。今次地震的震源機制分析顯示，破裂屬拉張型，與當地構造特徵基本一致。

在強烈地殼變形作用下，羌塘地塊及周邊斷裂帶活動較為強烈。專家指出，自1900年以來，羌塘地塊共發生6次7級或以上地震，包括這次巴青地震，當中最大為1997年11月8日西藏雙湖7.5級地震。

不過，若將範圍收窄至今次震央周邊200公里，同期在此次地震前，未曾錄得7級或以上地震，曾發生的6級或以上地震則有9次。當中，距離今次震央最近的是1994年6月30日青海雜多6.3級地震，相距約42公里；時間最近的則是2021年3月19日西藏比如6.1級地震。

截至周五（23日）上午9時，當局共錄得23次3級或以上餘震，其中18次為3至3.9級，5次為4至4.9級，最大餘震為4.3級。專家綜合區域構造、歷史地震活動、今次地震序列特點及地球物理觀測等資料研判，原震區及附近地區未來數日，仍有發生有感地震的可能。