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青海玉樹雜多縣發生4.2級地震
大陸青海玉樹州雜多縣地震頻繁，星期六（10月24日）上午再次發生4.2級地震。
根據大陸國家地震台網官方微博消息，中國地震台網正式測定，星期六6時39分，青海玉樹州雜多縣（北緯32.67度，東經93.80度）發生4.1級地震；8時7分，青海玉樹州雜多縣（北緯32.51度，東級地震；8時7分，青海玉樹州雜多縣（北緯32.51度，東經93.94度）發生震級。
中國國家地震台網發布的消息顯示，從星期四（10月22日）晚間至星期六早上，當地已多次發生3.0級至4.5級地震。
新華社先前通報，西藏那曲市巴青縣週四晚間發生7.0級地震，青海玉樹藏族自治州雜多縣與巴青縣相鄰，交界鄉鎮震感強烈，部分房屋出現裂縫。
截至10月23日下午1時，那曲地震已造成16人遇難，76人受傷。
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