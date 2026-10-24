快訊

MLB／9局下隱形失誤有驚無險！釀酒人險勝光芒「拚隊史首冠」跨出第一步

誰家屋頂飛走了？強風掀翻基隆民宅鐵皮...高掛高壓電塔電線上

伊朗密謀暗殺美外交官！情報揭計畫進入後期 美急撤使館人員

聽新聞
0:00 / 0:00

青海玉樹雜多縣發生4.2級地震

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
10月23日， 大陸武警西藏總隊那曲支隊官兵在巴青縣為村民搭建臨時帳篷。圖/新華社
10月23日， 大陸武警西藏總隊那曲支隊官兵在巴青縣為村民搭建臨時帳篷。圖/新華社

大陸青海玉樹州雜多縣地震頻繁，星期六（10月24日）上午再次發生4.2級地震。

根據大陸國家地震台網官方微博消息，中國地震台網正式測定，星期六6時39分，青海玉樹州雜多縣（北緯32.67度，東經93.80度）發生4.1級地震；8時7分，青海玉樹州雜多縣（北緯32.51度，東級地震；8時7分，青海玉樹州雜多縣（北緯32.51度，東經93.94度）發生震級。

中國國家地震台網發布的消息顯示，從星期四（10月22日）晚間至星期六早上，當地已多次發生3.0級至4.5級地震。

新華社先前通報，西藏那曲市巴青縣週四晚間發生7.0級地震，青海玉樹藏族自治州雜多縣與巴青縣相鄰，交界鄉鎮震感強烈，部分房屋出現裂縫。

截至10月23日下午1時，那曲地震已造成16人遇難，76人受傷。

青海 地震 新華社

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／逃生畫面曝！今年大陸最大地震 西藏那曲昨夜7級強震已致16死46傷

「像幾百頭氂牛跑」 西藏那曲7級地震16死54傷 氣溫低救援難

西藏那曲強震16死76傷 官方：未發現失聯人員

西藏那曲強震已轉移安置1.2萬民眾 傷者升至65人

相關新聞

大陸使館提醒赴韓團客遠離低價團消費陷阱

大陸駐南韓大使館稱，數個中國旅遊團在南韓旅遊期間遭遇強制消費，甚至被旅行社甩客，提醒赴韓中國團體遊客謹慎選擇旅行社和旅遊產品，警惕包含強制消費的不合理低價遊等。

山東9歲童「開門殺」害騎士身亡！未達刑事責任年齡 女駕駛判10月徒刑惹議

中國山東省臨沂市對一起死亡車禍案件作出判決。一名9歲男童在車輛臨時停靠時，突然打開車門，導致後方行經的電動車騎士撞上車門，最終傷重不治。引發爭議的是，開門的男童因未達法定刑事責任年齡，無須負擔刑責，但當時並未親自開門的女駕駛，卻被依「交通肇事罪」判處有期徒刑10個月、緩刑1年。判決曝光後引發熱議，究竟「開門殺」造成的死亡事故，該由誰負起責任？

青海玉樹雜多縣發生4.2級地震

大陸青海玉樹州雜多縣地震頻繁，星期六（10月24日）上午再次發生4.2級地震。

西藏7級地震 深圳機場開設救援物資綠色通道

10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣發生黎克特製7級地震，震源深度10公里。截至10月23日下午1時，地震已造成16人遇難，76人受傷。首批從深圳緊急調集的12700件應急物資已經運抵災區。

一箭六星成功發射 長征火箭圓滿完成第673飛行

今日（24日）凌晨3時25分，中國大陸在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功以「一箭六星」方式將六顆遙感衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，並完成了長征系列運載火箭的第673次飛行任務。這次任務是加速低軌道衛星星座化組網。

6200元機票沒附餐！香港一家四口大鬧日本機場要求說粵語 地勤應對獲讚

搭飛機是否提供機上餐點，通常取決於航空公司的服務規定、航線及機票種類，旅客訂票前最好先確認清楚。社群平台流傳一段影片，指出日本成田機場的香港航空報到櫃檯前，有一家四口的香港家庭疑似不滿花了1500港元（約新台幣6200元）購買機票，卻沒有提供機上餐點，當場不斷責罵地勤人員，要求免費升等商務艙，或賠償4份機上餐點的費用，甚至要求主管出面處理。過程中，一家人不僅占用櫃檯、拒絕配合地勤指示讓其他旅客辦理報到手續，還嘲諷地勤人員「英文不好」，引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。