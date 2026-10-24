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西藏7級地震 深圳機場開設救援物資綠色通道

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
深圳寶安國際機場。圖/澎湃新聞
深圳寶安國際機場。圖/澎湃新聞

10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣發生黎克特製7級地震，震源深度10公里。截至10月23日下午1時，地震已造成16人遇難，76人受傷。首批從深圳緊急調集的12700件應急物資已經運抵災區。

據深圳特區報報導，為全力支持抗震救災，深圳機場宣佈開通客貨運救援專用綠色通道，慈善機構亦快速啟動「救災小時達」應急機制，首批12700件防寒保暖包及方便食品等物資已緊急調配，於23日起陸續運抵災區。

報導稱，針對西藏那曲高寒環境，深圳市機場（集團）有限公司即日起為前往西藏的航線航班設立客貨專用綠色通道，特設救援人員值機、安檢與登機專用通道，並優先保障搶險救援物資。深圳機場同時減免費用，免收救災客貨運航班的裝卸、地面運輸及貨郵服務費，搶險救災包機更享全額免收，並設立24小時專線由專人協調保障。

響應應急管理部政社協同機制，騰訊公益慈善基金會聯同中國紅十字基金會、深圳壹基金、中華思源工程基金會及愛德基金會等夥伴，啟動「救災小時達」支援行動。首批緊急調集的12700件應急物資，涵蓋方便應急食品、保暖包及內衣包等，將於23日陸續抵達災區。

此外，行動亦第一時間資助「西藏藍天救援隊」及「西藏玖玖玖緊急救援中心」等專業隊伍深入災區搜救，騰訊公益平台亦已快速上線11個專項募捐項目。

中國地震台網中心組織專家研究稱此次地震為一次「拉張型破裂」，屬於青藏高原「羌塘地塊」的一次能量釋放。專家指出，原震區及附近地區未來數日仍有發生有感地震的可能。

深圳 西藏 地震

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