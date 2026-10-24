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一箭六星成功發射 長征火箭圓滿完成第673飛行
今日（24日）凌晨3時25分，中國大陸在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功以「一箭六星」方式將六顆遙感衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，並完成了長征系列運載火箭的第673次飛行任務。這次任務是加速低軌道衛星星座化組網。
據新華社報導，本次發射任務於今日凌晨3時25分在酒泉衛星發射中心進行，火箭成功將遙感五十三號07-09星、遙感五十六號19-21星等合共6顆衛星送入預定軌道。這批遙感衛星主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產以及防災減災等領域，能大幅縮短觀測重訪間隔，為大陸防災減災提供高分辨率數據支撐。
執行本次任務的長征四號乙是由八院承擔研製的常溫液體三級運載火箭，具備強大的多星發射能力。大陸專家指出，多星批次發射標誌著中國遙感衛星正加速走向規模化「星座組網」部署新常態。本次發射也是長征系列運載火箭的第673次飛行。
報導稱，長征四號乙運載火箭由中國航太科技集團所屬商業火箭公司抓總研製，太陽同步圓軌道運載量為3.3噸。
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