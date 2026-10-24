一箭六星成功發射 長征火箭圓滿完成第673飛行

搭飛機是否提供機上餐點，通常取決於航空公司的服務規定、航線及機票種類，旅客訂票前最好先確認清楚。社群平台流傳一段影片，指出日本成田機場的香港航空報到櫃檯前，有一家四口的香港家庭疑似不滿花了1500港元（約新台幣6200元）購買機票，卻沒有提供機上餐點，當場不斷責罵地勤人員，要求免費升等商務艙，或賠償4份機上餐點的費用，甚至要求主管出面處理。過程中，一家人不僅占用櫃檯、拒絕配合地勤指示讓其他旅客辦理報到手續，還嘲諷地勤人員「英文不好」，引發網友熱議。

2026-10-24 08:25