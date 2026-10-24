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大陸使館提醒赴韓團客遠離低價團消費陷阱

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸駐南韓使館提醒赴韓中國團體遊客謹慎選擇旅行社和旅遊產品，警惕包含強制消費的不合理低價遊等。圖/新華社
大陸駐南韓使館提醒赴韓中國團體遊客謹慎選擇旅行社和旅遊產品，警惕包含強制消費的不合理低價遊等。圖/新華社

大陸駐南韓大使館稱，數個中國旅遊團在南韓旅遊期間遭遇強制消費，甚至被旅行社甩客，提醒赴韓中國團體遊客謹慎選擇旅行社和旅遊產品，警惕包含強制消費的不合理低價遊等。

「中國駐韓國大使館」微信公眾號星期五（10月23日）發布消息說，中韓互為最大外國遊客來源地國。受益於簽證便利化措施，兩國遊客數量不斷增加。但近期數個中國旅遊團來韓旅遊期間，遭遇強制消費，因遊客不願消費或消費額度不達標，遭遇旅行社甩客，部分遊客被迫中斷行程，造成個人損失，也擾亂兩國正常旅遊秩序。

使館因此提醒赴韓中國團體遊客，謹慎選擇旅行社和旅遊產品，警惕包含強制消費的不合理低價遊，避免因強制購物而陷入旅遊糾紛。

使館建議中國遊客行前了解組團旅行社資質，可參考大陸文化及旅遊部發布的「經營出境旅遊業務旅行社名單」。認真閱讀合約條款，同旅行社確認是否包含消費項目、是否有最低消費金額要求等。抵達韓國後，建議同地接旅行社再次確認上述資訊。

使館也稱，在南韓期間，如被要求強制消費，或因消費問題產生糾紛，可撥打大陸國內組團旅行社所在地「12345政務服務便民熱線」進行投訴，或在「全國文化和旅遊市場網上舉報投訴處理系統」上投訴。

南韓自去年9月29日起對中國旅行團實施階段性免簽政策，持續至今年6月30日，希望藉此提振韓國經濟，並改善韓中關係。而在去年十月底，日本首相高市早苗「台灣有事」言論後，中日關係急速冷卻，也讓大陸赴韓人數增加，赴日旅客減少。

今年7月1日，南韓法務部又宣布，將針對中國、印度等六國團體遊客實施的免簽證費措施延長至今年12月31日。

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