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山東9歲童「開門殺」害騎士身亡！親戚女駕駛判10月徒刑

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山東9歲童「開門殺」害騎士身亡！未達刑事責任年齡 女駕駛判10月徒刑惹議

香港01／ 撰文：朱麗亞
9歲孩童在車輛臨時停靠時打開車門，意外與後方駛至的電動車相撞，導致電動車司機重傷送院不治。 示意圖／AI生成
9歲孩童在車輛臨時停靠時打開車門，意外與後方駛至的電動車相撞，導致電動車司機重傷送院不治。 示意圖／AI生成

中國山東省臨沂市對一起死亡車禍案件作出判決。一名9歲男童在車輛臨時停靠時，突然打開車門，導致後方行經的電動車騎士撞上車門，最終傷重不治。引發爭議的是，開門的男童因未達法定刑事責任年齡，無須負擔刑責，但當時並未親自開門的女駕駛，卻被依「交通肇事罪」判處有期徒刑10個月、緩刑1年。判決曝光後引發熱議，究竟「開門殺」造成的死亡事故，該由誰負起責任？

等紅燈圖方便下車取餐 開門瞬間釀死亡車禍

根據中國《法治日報》報導，事發當天，女駕駛孫姓女子開車載著親戚的9歲孩子劉姓男童，準備前往商店街購物。當車輛行經店家對面時，正好遇上紅燈，孫女便將車輛臨時停在汽車車道上，與店家之間僅隔著一條非機動車道。

為了方便取餐，孫女在沒有確認後方是否有來車，也未提醒男童注意安全的情況下，便讓劉童自行下車，前往對面店家取餐。沒想到，劉童打開車門的瞬間，後方一輛正常行駛的電動二輪車正好撞上車門。

騎士周姓男子當場連人帶車摔倒，頭部受到重創，經送醫搶救後仍宣告不治。

事故發生後，孫女立即報警並協助救援，事後也主動賠償死者家屬，取得家屬諒解。

當地交通警察經調查後認定，孫女應負事故主要責任，9歲劉童負次要責任，而不幸身亡的周男則無須負責。

開門的是孩子、判刑的卻是駕駛？檢察官揭關鍵原因

針對外界質疑「明明是孩子開門，為什麼被判刑的卻是駕駛」，山東省臨沂市羅莊區人民檢察院承辦檢察官汲廣雲出面解釋，強調駕駛人是車輛的實際控制者，也是道路交通安全的第一責任人。

檢察官指出，民眾普遍認為「誰開門就該由誰負責」，其實是常見的法律認知誤區

本案中，9歲劉童因未達中國法律規定的刑事責任年齡，因此不須承擔刑事責任，但其監護人仍須依照相關民事法律規定，負擔相應的損害賠償責任。

至於女駕駛孫女，雖然並非實際開門的人，但她未確認周遭交通狀況，也沒有提醒男童注意安全，最終導致事故發生，因此仍須負起相關法律責任。

司法機關也提醒，在一般「開門殺」事故中，駕駛人通常是優先被追究主要責任的對象，而非單純以實際開門的人來判定責任歸屬。

如何避免「開門殺」？專家教2招降低風險

為了避免類似悲劇再次發生，專家建議駕駛與乘客下車時，可以採取「荷式開門法」（Dutch Reach），也就是使用距離車門較遠的手開門。

以台灣常見的左駕車輛為例，駕駛人可使用右手開啟左側車門，讓上半身自然向後轉動，順勢查看後方是否有其他車輛接近；若是右駕車輛，則可改用左手開門。

另外，也可以採取「兩段式開門」，先將車門打開一小段縫隙，確認後方沒有來車或其他危險後，再完全推開車門。

專家也提醒，機車及自行車騎士行經路邊停靠車輛時，應盡量保持至少1公尺以上的側向安全距離，留意車內是否有人準備下車，才能降低發生「開門殺」事故的風險。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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