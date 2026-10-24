6200元機票沒附餐！香港一家四口大鬧日本機場要求說粵語 地勤應對獲讚

搭飛機是否提供機上餐點，通常取決於航空公司的服務規定、航線及機票種類，旅客訂票前最好先確認清楚。社群平台流傳一段影片，指出日本成田機場的香港航空報到櫃檯前，有一家四口的香港家庭疑似不滿花了1500港元（約新台幣6200元）購買機票，卻沒有提供機上餐點，當場不斷責罵地勤人員，要求免費升等商務艙，或賠償4份機上餐點的費用，甚至要求主管出面處理。過程中，一家人不僅占用櫃檯、拒絕配合地勤指示讓其他旅客辦理報到手續，還嘲諷地勤人員「英文不好」，引發網友熱議。

不少網友批評這家人的行為相當誇張，直呼「真的很丟香港人的臉」、「根本是奧客」。不過，也有網友猜測，可能是航空公司臨時更換機型，導致無法提供原本預定的餐點，因此可以理解一家人的不滿，但認為他們的處理方式相當不妥，「最大的問題不是他們投訴什麼，而是他們的態度」、「可以要求航空公司提供書面證明，方便日後求償，而不是大吵大鬧丟香港人的臉」。另外，也有不少網友讚賞地勤人員全程保持冷靜，耐心處理旅客的抱怨。

一名搭乘同班機的旅客在Threads發布影片，表示自己10月18日在成田機場香港航空櫃檯排隊辦理報到手續時，目擊一家四口的香港家庭「霸占櫃檯，大吵大鬧」，不斷以英文質問地勤人員，為什麼沒有提供機上餐點，「這麼大一架飛機，怎麼可能連幾份備用餐點都沒有？」

不滿1500港元機票沒附餐！香港家庭怒罵地勤 要求免費升等商務艙

原PO表示，地勤人員隨後試圖協助處理，但這家人仍不滿意，還要求主管出面。他也聽見夫妻倆私下抱怨，花了1500港元（約新台幣6200元）買單程機票，竟然連機上餐點都沒有，認為航空公司應該免費將他們升等至商務艙，否則就要賠償4份餐點的費用。

原PO指出，地勤人員後來提出替一家人調整座位，安排他們坐在同一排，但夫妻倆仍不願接受，持續在櫃檯前表達不滿。

地勤要求讓其他旅客先報到 港人拒絕配合：我才不管

從約1分半鐘的影片可以看見，香港航空櫃檯前，一對帶著2名年幼子女的夫妻，正向一名男性地勤人員抱怨，現場還有嬰兒推車及多件行李。

由於一家人的行李占用通道，地勤人員要求他們先將行李移至一旁，以便讓其他旅客繼續辦理報到手續，未料夫妻倆完全不願配合。

其中，丈夫以英文表示「I don't care（我才不管）」、「I wait here（我就在這裡等）」，甚至警告地勤人員「You don't touch（不要碰我的行李）」，聲稱如果行李因此弄髒或受損，就要由地勤人員負責。

嘲諷日本地勤「英文不好」 還要求找會說廣東話的職員

即使地勤人員耐心勸說，這家人仍堅持不肯讓出通道。丈夫甚至表示「I am waiting for you, so you have to wait for me（我在等你，所以你也必須等我）」，雙方一度僵持不下。

眼見溝通沒有結果，丈夫突然要求找懂廣東話的工作人員出面處理，質問「Anyone speak Cantonese？I don't understand what you say（有人會說廣東話嗎？我聽不懂你在說什麼）」。

地勤人員回答「No（沒有）」後，丈夫竟直接嘲諷對方「Your English is not good enough（你的英文不夠好）」。

隨後，這名丈夫持續在櫃檯前的通道來回走動、等待處理，直到影片結束，仍未見事件獲得解決。

網友怒批香港家庭太誇張：根本是奧客

影片曝光後，引發大批網友批評，認為這家人的行為相當失禮，紛紛留言，「奧客！」、「他到底想怎樣？根本不知道他在鬧什麼」、「拜託，機場裡明明就有一大堆東西可以吃」、「合理的要求就提供，不合理的根本不用理，這種奧客應該列入黑名單！」、「最怕這種人！又麻煩又沒禮貌」、「真的很難看，丟盡香港人的臉」、「我全程都看到了，完全覺得很丟臉！」

不過，也有網友猜測，航空公司可能臨時更換機型，才導致原本應提供的餐點無法供應，因此可以理解這家人的不滿，但認為他們的處理方式並不恰當。

有網友指出，「最大的問題不是他們投訴什麼，而是他們的態度。地勤請他們站到旁邊處理，不要妨礙其他人，他卻說自己才不管」。

另有網友提醒，「這種人最笨了，櫃檯看到你這麼激動，可以因為你可能影響飛行安全而拒絕讓你登機，甚至直接找警察來處理」。

也有人建議，如果旅客認為航空公司未提供原本承諾的服務，可以要求航空公司出具書面證明，方便日後申請賠償，而不是在機場大吵大鬧，影響其他旅客。

買機票要看清楚！機上餐點可能因營運需求調整

旅客購買機票時，應仔細確認票價包含哪些服務，尤其是機上餐點、托運行李及座位選擇等項目。不同航空公司、航線與票種，提供的服務內容可能有所差異。

此外，航空公司也可能因為航線安排、機型調整或其他實際營運需求，變更機上餐點的供應方式，因此旅客在訂票前，最好先確認相關條款，避免登機時才發現實際服務與預期不同。

機場霸占櫃檯、拒絕配合指示 恐遭拒絕登機

值得注意的是，旅客若在機場霸占報到櫃檯、阻礙通道，甚至拒絕配合地勤人員的合理指示，除了可能影響其他旅客權益，也可能面臨無法登機的風險，情節嚴重時甚至可能涉及法律責任。

根據國際航空運輸協會（IATA）相關指引，以及航空公司的旅客與行李運送條款，若旅客在機場有嚴重不合作、辱罵地勤人員，或故意以行李阻擋通道等行為，影響機場運作及飛航安全，航空公司可依相關規定評估是否拒絕旅客登機，必要時也可能請機場保全或警方介入處理。

香港航空明訂「拒絕運送」條款

根據香港航空一般運送條款（旅客及行李）第7條「拒絕運送和運送限制」，若航空公司有合理理由認為，旅客的行為、年齡或身心狀況可能對機組人員、其他旅客或財產安全構成威脅，便可依相關條款拒絕提供運送服務。

此外，若旅客拒絕遵守地勤人員的合理指示、不配合報到或登機檢查程序，甚至使用威脅、辱罵或侮辱性言語，航空公司也可能依條款拒絕運送旅客及其行李。至於是否需要賠償，仍須視實際情況與適用規定判斷。

近年來，全球不少傳統航空公司也陸續採取「票價拆分」（Unbundling）模式，將托運行李、機上熱食等服務從部分基本經濟艙票價中排除，改由旅客自行加購。

因此，若旅客購票時沒有仔細確認票種及包含的服務，便可能產生「搭乘傳統航空公司就一定有免費餐點」的認知落差。一旦因服務爭議在機場失控鬧事，不僅未必能爭取到免費升等或補償，甚至可能因妨礙機場作業而失去搭機資格。

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文章授權轉載自《香港01》