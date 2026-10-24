西藏那曲規模7強震 餘震500起恐衍生山崩

大陸西藏那曲市巴青縣廿二日晚間發生規模七地震，是今年以來大陸最大的地震，且震源深度僅十公里，目前已造成十六死、七十六傷，房屋倒塌及受損超三百戶，地震後已發生超過五百起餘震。中共總書記習近平作出指示，要求全力展開人員搜救，並防止發生次生災害。

西藏日報報導，這起地震發生在廿二日晚間十點卅三分。西藏那曲市政府昨天下午通報上述人員死傷情況，及地震造成房屋倒塌及受損三三九戶、牲畜棚圈受損廿座。地震也波及青藏鐵路格爾木至拉薩部分區段，列車一度停駛，至昨天上午八時限速恢復運行；部分公路亦受損。

大陸地震局指出，這起地震是一次拉張型破裂（張裂型破裂），屬於青藏高原「羌塘地塊」的一次能量釋放，未來數日餘震多。截至廿三日下午十二點，已記錄到五○一次餘震，規模三以上共廿七次，最大餘震規模達四點三級。

西藏官方指出，災區平均海拔接近四八○○公尺，夜間氣溫低，加上地震擾動山體，滑坡、崩塌、滾石是當前最主要的次生災害風險。重災區瑪如鄉二村等十八個安置點已搭建完畢，其餘安置點正在搭建中，已轉移群眾一二四八九人。

新華社報導，地震發生後，大陸國家主席習近平作出指示，要求全力開展人員搜救，全力做好傷員救治工作，並強調要密切監測震情和天氣變化，科學實施救援，防止發生次生災害。

陸委會昨上午發布新聞稿，代表政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，並指已請海基會設法透過管道掌握國人在相關地區的安危。