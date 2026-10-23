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西藏那曲強震16死76傷 官方：未發現失聯人員

中央社／ 台北23日電

西藏那曲市巴青縣昨晚發生規模7地震，是今年以來中國最強地震。當地官方通報，截至下午1時，地震已造成16人遇難、76人受傷。經過3輪全面排查，目前未發現失聯人員。

央視新聞報導，西藏那曲市人民政府新聞辦公室今天下午舉行新聞發布會，現場全體起立，悼念地震遇難者。

會上通報，經初步核查，此次地震震級高、震源淺，巴青縣瑪如鄉、崗切鄉等震中核心區域震感強烈，部分房屋倒塌、電力通信設施受損。截至今天下午1時，已造成16人遇難、76人受傷，房屋倒塌及受損339戶，牲畜棚圈受損20座。

報導引述前線應急指揮部稱，經過3輪挨家挨戶全覆蓋排查，目前未發現失聯人員。

澎湃新聞今天報導，據中國地震台網中心組織專家分析，此次西藏巴青縣規模7地震發生在青藏高原的羌塘地塊內，屬於「拉張型破裂」，印度板塊與歐亞板塊碰撞使高原隆起、地殼增厚，內部同時受南北向擠壓與東西向拉張，斷層因此活動並釋放能量。

專家指出，這是羌塘地塊的一次能量釋放，該區1900年以來已發生6次規模7以上地震。震央附近200公里過去雖無規模7以上地震，但曾發生9次規模6以上地震，顯示斷層長期活躍。

專家表示，未來幾天，震央及附近仍可能出現民眾可感覺到的餘震，當地應持續注意安全。

截至今天中午12時，中國地震台網共記錄到餘震501次，其中規模3以下474次，規模4至4.9共5次。

西藏 強震 76人

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