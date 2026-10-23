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西藏那曲強震已轉移安置1.2萬民眾 傷者升至65人

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸西藏那曲22日強震，官方已經轉移安置1.2萬民眾。圖／取自大陸應急管理部微信
大陸西藏那曲22日強震，官方已經轉移安置1.2萬民眾。圖／取自大陸應急管理部微信

大陸西藏那曲巴青縣22日深夜強震以致多人傷亡，除了官方已宣布的16人遇難，傷者人數則由46人上升至65人，其中11人重傷。當地也轉移安置了1萬2,489名受災民眾。

央視新聞23日午間引述那曲市抗震救災指揮部消息，截至今日10時，經現場進一步排查統計，西藏巴青7.0級地震已造成65人受傷，其中重傷11人、輕傷54人。遇難人員數量、房屋及棚圈受損等其他災情數據暫未發生變化。換言之就是遇難人數仍為16人。

當地目前已安全轉移受災群眾1萬2,489人。震後災情拉網排查、搶險救援、群眾安置等各項工作仍在緊張有序推進。

受災最嚴重的瑪如鄉，現場房屋倒塌情況比較嚴重，牆體明顯分離，碎石散落在地。當地海拔近4900公尺，地面已經開裂，路基有明顯沉降。此次受災最嚴重的是二村和三村，海拔更高。

巴青縣雜色鎮格如塘村群眾尊智次成形容這次地震時說，「突然一陣劇烈的響動，恍惚間感覺像有幾百頭犛牛同時奔跑」。

大陸中國地震台網中心組織專家對巴青7.0級地震進行研究分析。專家指出，地球板塊碰撞造成的青藏高原隆升、地殼縮短增厚和廣泛的高原變形，是控制中國大陸西部構造變形的主要動力學機制。青藏高原內部地區同時受到南北向擠壓和東西向拉張作用，高原內部發育有近南北向和近東西向的兩種典型斷裂。

地震專家介紹，1900年以來，羌塘地塊共發生7級以上地震6次；巴青7.0級地震震中周邊200公里範圍內沒有發生過7級以上地震，共發生6級以上地震9次。這次巴青7.0級地震屬於羌塘地塊的一次能量釋放。專家研判認為，西藏巴青7.0級地震原震區及附近地區近幾日仍存在發生有感地震的可能。

西藏 強震 央視

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