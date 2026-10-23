快訊

苗栗颱風假「山釀青春演唱會」照辦 網轟：台北大巨蛋都停賽了

紐時報導台灣颱風政治學 選舉年放颱風假可能性增加31%

花蓮鳳林光電弊案涉賄近5千萬 上市公司董座總經理前鎮長等人全押了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／逃生畫面曝！今年大陸最大地震 西藏那曲昨夜7級強震已致16死46傷

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
西藏那曲22日深夜發生大地震，已有16人遇難。新華社
西藏那曲22日深夜發生大地震，已有16人遇難。新華社

大陸西藏那曲市巴青縣10月22日22時33分發生7.0級地震，震源深度10公里，被視為今年以來大陸最大的地震，目前已有16人罹難、46人受傷。

據人民日報23日清晨引述那曲市抗震救災指揮部訊息，截至10月23日5時20分，經進一步排查統計，地震已造成16人遇難，46人受傷，其中重傷11人、輕傷35人；房屋倒塌及受損情況339戶；牲畜棚圈受損20座。

官方現已動員多支救援隊伍前往當地，救災物資也已陸續運抵西藏巴青縣地震災區。西藏日報指出，地震發生後，中共西藏自治區黨委書記胡昌升連夜趕往災區。23日早上7時15分，胡昌升抵達索縣人民醫院看望受傷群眾，要求不惜一切代價救治受傷人員，「一人一策」做好救治，最大限度減少人員傷亡。

中國新聞社則引述中國地震台網速報消息稱，西藏巴青7.0級地震是今年以來大陸最大地震，上一次七級地震是2024年1月23日發生在新疆烏什的7.1級地震。

另據新華社，強震波及青藏鐵路格爾木至拉薩段部分區段，鐵路部門緊急扣停途經列車。為確保旅客列車安全，鐵路部門立即啟動應急預案，封鎖區間進行設備全面巡檢，並已準備充足的食品、飲用水等應急物資，保障旅客需求。

而大陸國道317線K1691+000—K1793+000路段（索縣縣城至比如縣扎拉鄉方向）有山體落石，目前已不具備安全通行條件。為保障人民群眾生命財產安全，公安交警部門已對該路段實施雙向全封閉交通管制。

管制期間，除應急搶險、救援、公務保障車輛以外，禁止所有社會車輛通行。

西藏 地震 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

西藏那曲發生7.0地震 為今年以來中國最大地震

颱風薔琵逼近全台防豪雨強風 釀1死42傷20縣市停班課

薔琵颱風來襲！全台產、壽險啟動緊急應變 各措施一次看

薔琵颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

相關新聞

影／逃生畫面曝！今年大陸最大地震 西藏那曲昨夜7級強震已致16死46傷

大陸西藏那曲市巴青縣10月22日22時33分發生7.0級地震，震源深度10公里，被視為今年以來大陸最大的地震，目前已有16人罹難、46人受傷。

廣州被踢爆藏地下代孕手術室 密閉車收手機接送「代母」

中國大陸義工上官正義在微博發文稱，廣州白雲區人和鎮存在一家代孕機構的地下手術室及胚胎實驗室，警方在院內發現了醫療器械和藥品。上官正義表示，廣州回覆稱他的舉報屬實，又指希望當地追查整個代孕鏈條的違法行為。

開通8年…港珠澳大橋旅客 逾1.25億人次

廣東珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站二十二日公布，港珠澳大橋自開通以來，截至今年十月二十二日零時，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量已超過一點二五億人次，車輛已超過二六四五萬輛次。

五中全會前夕 北京副市長夏林茂落馬接受調查

中共下周召開廿屆五中全會之際，中央紀委國家監委網站昨天公告，北京市委常委、常務副市長夏林茂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。成為今年以來第五十六名官宣落馬的「中管幹部」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。