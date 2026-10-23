影／逃生畫面曝！今年大陸最大地震 西藏那曲昨夜7級強震已致16死46傷

大陸西藏那曲市巴青縣10月22日22時33分發生7.0級地震，震源深度10公里，被視為今年以來大陸最大的地震，目前已有16人罹難、46人受傷。

據人民日報23日清晨引述那曲市抗震救災指揮部訊息，截至10月23日5時20分，經進一步排查統計，地震已造成16人遇難，46人受傷，其中重傷11人、輕傷35人；房屋倒塌及受損情況339戶；牲畜棚圈受損20座。

官方現已動員多支救援隊伍前往當地，救災物資也已陸續運抵西藏巴青縣地震災區。西藏日報指出，地震發生後，中共西藏自治區黨委書記胡昌升連夜趕往災區。23日早上7時15分，胡昌升抵達索縣人民醫院看望受傷群眾，要求不惜一切代價救治受傷人員，「一人一策」做好救治，最大限度減少人員傷亡。

中國新聞社則引述中國地震台網速報消息稱，西藏巴青7.0級地震是今年以來大陸最大地震，上一次七級地震是2024年1月23日發生在新疆烏什的7.1級地震。

另據新華社，強震波及青藏鐵路格爾木至拉薩段部分區段，鐵路部門緊急扣停途經列車。為確保旅客列車安全，鐵路部門立即啟動應急預案，封鎖區間進行設備全面巡檢，並已準備充足的食品、飲用水等應急物資，保障旅客需求。

而大陸國道317線K1691+000—K1793+000路段（索縣縣城至比如縣扎拉鄉方向）有山體落石，目前已不具備安全通行條件。為保障人民群眾生命財產安全，公安交警部門已對該路段實施雙向全封閉交通管制。

管制期間，除應急搶險、救援、公務保障車輛以外，禁止所有社會車輛通行。