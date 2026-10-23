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廣州被踢爆藏地下代孕手術室 密閉車收手機接送「代母」

香港01／ 撰文：趙觀祺
廣州白雲藏地下代孕手術室。截自上官正義微博
廣州白雲藏地下代孕手術室。截自上官正義微博

中國大陸義工上官正義在微博發文稱，廣州白雲區人和鎮存在一家代孕機構的地下手術室及胚胎實驗室，警方在院內發現了醫療器械和藥品。上官正義表示，廣州回覆稱他的舉報屬實，又指希望當地追查整個代孕鏈條的違法行為。

上官正義10月20日在微博發文稱，在廣州市白雲區人和鎮流溪河邊的院子內，有一家代孕機構的地下手術室和胚胎實驗室，該手術室在此存在已有5年左右時間。

他介紹，該代孕機構手術室裏約有8張手術床。根據他的觀察，窩點操作的時間大致在上午11點到下午2點。接送「代媽」「卵妹」的車輛全部密閉，上車還要收走手機等電子產品。車往哪裏開，大多數人都不知道，也不清楚自己會在哪裏下車。

上官正義向當地警方報警後，白雲區警察首次趕赴現場時表示，因為沒人開門帶路，他們也沒辦法。後來上官正義公開舉報後，警方進入院內，發現了醫療器械和藥品。他表示，廣州回覆稱他的舉報屬實，又指希望當地追查整個代孕鏈條的違法行為。

廣州市衛健委接線職員表示已關注到相關舉報信息，具體事宜還在進一步核查當中。

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江蘇別墅驚揭華東地區最大代孕地下手術室　醫生月薪25萬裝清潔工

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文章授權轉載自《香港01》

代孕 手術 廣州

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