西藏那曲發生7.0地震 為今年以來中國最大地震

大陸國務院總理李強當地時間廿一日與俄羅斯總統普亭於聖彼得堡會晤，普亭表示，「中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴」。俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、等領域務實合作。

2026-10-23 00:01