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西藏那曲發生7.0地震 為今年以來中國最大地震

聯合報／ 大陸中心／即時報導
西藏那曲市巴青縣10月22日22時33分發生7.0地震，目前當地災情仍不明朗。此為巴青縣的地理位置，由AI生成。
西藏那曲市巴青縣10月22日22時33分發生7.0地震，目前當地災情仍不明朗。此為巴青縣的地理位置，由AI生成。

據新華社消息，經中國地震台網正式測定，2026年10月22日22時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生7.0地震，震源深度10公里。

目前當地災情仍不明朗。中新網指出，西藏巴青7.0級地震是今年以來中國最大地震，上一次7級地震是2024年1月23日發生在新疆烏什的7.1地震。

新華社表示，地震發生後，大陸國務院抗震救災指揮部副總指揮、應急管理部部長張成中立即視訊調度當地情況，要求盡快核實災情，全力做好搶險救援、群眾轉移安置和震情監測等工作。

央視新聞指出，災情發生後，拉薩消防救援機動支隊那曲大隊立即派出前突小組攜帶生命探測儀、破拆、支護等救援裝備前往地震災區，日喀則大隊充分做好救援準備，目前那曲大隊正在機動途中。

西藏 地震 國務院

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