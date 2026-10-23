開通8年…港珠澳大橋旅客 逾1.25億人次

廣東珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站二十二日公布，港珠澳大橋自開通以來，截至今年十月二十二日零時，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量已超過一點二五億人次，車輛已超過二六四五萬輛次。

中新社報導，港珠澳大橋自二○一八年十月二十三日開通以來，各項通行政策與時俱進、不斷放寬，這座「一橋連三地」的超級工程不僅成為大陸內地與港澳居民跨境出行的黃金通道，更成為見證粵港澳大灣區融合發展的活力窗口。

隨著粵港澳大灣區軟硬聯通加速推進，港珠澳大橋已成為當前粵港澳大灣區最熱門、最受歡迎的跨境通道之一。今年以來，經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境客流量達到二千五百四十萬人次，是二○一九年同期的二點五倍。一橋安家，雙城生活，大灣區一小時生活圈正成為越來越多內地及港澳居民的日常。

作為「港車北上」、「澳車北上」、「粵車南下」政策唯一指定通行口岸，港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車流量保持快速增長態勢。邊檢部門數據顯示，今年以來，經該口岸出入境車流總量已超過五百六十七萬輛次，同比增加超百分之四，其中「港車北上」、「澳車北上」數量達到三百三十萬輛次，占比達到百分之五十八，成為推動口岸車流量持續增長的主要因素。

數據顯示，截至十月二十二日，完成邊檢部門備案的「港車北上」、「澳車北上」司機數量已超過二十四點六萬人，備案車輛已超過二十一萬輛。自二○二三年一月和七月「澳車北上」和「港車北上」政策相繼實施以來，經邊檢部門查驗的港澳單牌車數量累計已超過一一六五萬輛次。

港珠澳大橋邊檢站站長陳發球表示，今年以來，在離境退稅、消費補貼等政策利好下，港澳居民自駕經港珠澳大橋北上熱情更為高漲。預計二○二六年全年，經邊檢部門查驗港澳單牌車總量將首次突破四百萬輛次，口岸車流總量將首次突破七百萬輛次。

便利的自駕北上條件，吸引越來越多港澳居民到大陸內地消費購物、投資創業、安家養老。據統計，二○一九年全年經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境港澳居民約為四百五十萬人次，而二○二六年至今，出入境港澳居民數量已超一千五百萬人次。