大陸總理李強 赴俄推動北極航道合作

大陸國務院總理李強當地時間廿一日與俄羅斯總統普亭於聖彼得堡會晤，普亭表示，「中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴」。俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、等領域務實合作。

李強此次是應俄國總理米舒斯京邀請赴俄舉行中俄總理第三十一次定期會晤，並再與普亭會見。

新華社報導，李強指出，中方願同俄方加強能源資源、經貿投資、交通運輸等務實合作。他說，當今世界單邊主義、霸權主義大行其道，中方願同俄方加強在重大問題上溝通協調，密切在上合組織、金磚國家等多邊平台的配合，團結更多全球南方力量，捍衛共同利益，維護公平正義。

據中方通稿，普亭表示，俄中關係建立在平等尊重、互利共贏、照顧彼此關切基礎上，不受國際風雲變幻影響，也不受第三方干擾，俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、等領域務實合作。

另，李強與米舒斯京共同主持中俄總理第三十一次定期會晤，並共同簽署聯合公報。俄方於公報中重申恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中國政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一所採取的舉措。

公報也提及中俄在北極航道的合作，促進北極航道貨運量和中俄港口間北極航道班次數量穩步增長，增強北極航道競爭力；推動開展極地船舶建造領域互利合作，對中俄開展北極合作的企業給予協助。

中俄總理定期會晤前，歐盟甫公布修訂後的北極戰略，明確指北極地區對歐盟地緣政治優先事項的重要性已大幅提升，尤其是在安全、能源、貿易及互聯互通等領域。這項戰略為區域政策建立新的政治框架「北方鄰近地區」，將挪威、冰島、加拿大、英國及美國等戰略夥伴納入其中。