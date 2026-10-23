五中全會前夕 北京副市長夏林茂落馬 接受調查

中共下周召開廿屆五中全會之際，中央紀委國家監委網站昨天公告，北京市委常委、常務副市長夏林茂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。成為今年以來第五十六名官宣落馬的「中管幹部」。

夏林茂最後一次公開亮相的時間是十月十四日。據北京市政府網站，他當時與北京市委書記尹力共同會見美國沃爾瑪公司全球總裁兼執行長弗納。

夏林茂現年五十六歲，清華大學建築技術科學專業研究生畢業，工學博士。長期在北京工作，從北京市基層官員做起，歷任市委辦公廳副主任，石景山區長，密雲區委書記、東城區委書記。二○二二年十月當選二十屆中央候補委員。二○二三年任北京市委常委、黨組副書記、常務副市長。

另據美國智庫亞洲協會的最新分析報告稱，下周召開的中共二十屆五中全會，二十大產生的三七六名中央委員和候補委員，預計有八十五人缺席（多數落馬被查），出席率不到八成，或再創新低。