快訊

整理／中颱薔琵來犯！北北基桃等20縣市2地區明放颱風假 全台停班停課資訊看過來

直播／有個「蘇貞昌」爸爸有多難？蘇巧慧上「少康戰情室」曝從小背負的壓力

9月才躲高鐵死劫…傳河口湖命案死者曾暈眩落軌 赴日旅遊卻遭殺害

聽新聞
0:00 / 0:00

擦亮「世界茉莉花都」橫州招牌 台商助力發揚茶香、花香

聯合報／ 記者黃雅慧／廣西即時報導
許多飲料企業秉持上游布局在橫州生產，比如農夫山泉的茉莉花生產基地今年6月投產。記者黃雅慧／攝影
許多飲料企業秉持上游布局在橫州生產，比如農夫山泉的茉莉花生產基地今年6月投產。記者黃雅慧／攝影

中國茉莉之鄉、世界茉莉花都的廣西橫州市盛產茉莉花，近年隨著農夫山泉等飲料業者進駐，讓喜好花茶的民眾注意到橫州茉莉花的品牌，而台商早已在橫州茉莉花品牌打造上給予助力。

橫州茉莉花產業發展已超40年，目前全市茉莉花種植面積超15萬畝，惠及33萬餘名花農。當地茉莉花及茉莉花茶產量，分別佔據大陸全國總產量八成以上、全球總產量六成。儘管是茉莉花主要產地，且北京知名品牌茉莉花茶吳裕泰、張一元花茶中的原料有極高機率產地來自橫州，但橫州似乎僅提供原料，產地特色並不太突出。

橫州市自2017年開始推銷茉莉花，進入橫州市可以看到斗大的「中國茉莉之鄉」、「十朵茉莉花有六朵來自橫州」等招牌標語，在一片花田中告訴遊客此地是茉莉花產地。許多飲料企業秉持上游布局在橫州生產，比如農夫山泉的茉莉花生產基地6月投產，張一元也早於2014年在當地成立公司。

台資桔揚茶業成立於2002年，其實更早時間便進入廣西橫州設廠，依託橫州特色茉莉花深耕地方多年，主營茉莉花茶、綠茶、紅茶、烏龍茶與廣西特色六堡茶等品類，為星巴克、霸王茶姬等企業提供原料，是當地龍頭企業。除了以代工為主外，本身也有卡薩、T世家等品牌。

桔揚茶業大客戶經理周俊名表示，現在主要以RTD（瓶裝飲料）、街邊手搖飲原料供應為主，今年開始也朝向國外歐美市場開發新客戶，也在大陸國內大型超市合作。但近兩年大陸茉莉花市場價格越發透明，廠家越來越多、競爭激烈，加上種花農戶變少，市場表現下滑，據他所知，包括農夫山泉訂單量也下滑。

面對當前競爭激烈市場，創新跟出海成為出路。周俊名表示，他們也持續推出創新產品，比如做純天然的茉莉抹茶冰棒，他本身也投資約人民幣500萬設備在抹茶製作上；另外，除了拓展歐美客戶外，目前也有出口越南、泰國與日本等地。

也有台商看中茉莉花香，選擇以香氛角度切入產業。香香花園運營負責人吳育名表示，他們在香氛產業已20多年，希望能打破西方國家主導香氣產業的格局，他們在實地考察後，發現橫州茉莉花香能代表東方香氛，但當地沒有一間公司為茉莉花香說話，因此期許能發揚橫州的茉莉花香。

吳育名說，香香花園主要圍繞茉莉花做一至三產，從種植、製造到文旅皆涉及，目前主要營收在於香氛與旅遊，未來還是會圍繞茉莉花香，持續增進精油純度，並持續吸收更多客源。目前花園也有開闢研學行程，通過體驗讓學童對於茉莉香氣有更深刻的感知。

隨著農夫山泉等飲料企業進駐橫州，作為農夫山泉大廠鄰居的吳育名表示，他樂見其成，因為能帶來更多人潮；周俊名一則以喜，一則以憂，他說大廠進駐能帶來人氣，同時也增加競爭，且增加人才的爭奪壓力。

台資桔揚茶業是橫州龍頭企業之一，為星巴克、霸王茶姬等企業提供原料。在廠區可以看到要送往客戶霸王茶姬的原料茶包正在裝箱準備運出。記者黃雅慧／攝影
台資桔揚茶業是橫州龍頭企業之一，為星巴克、霸王茶姬等企業提供原料。在廠區可以看到要送往客戶霸王茶姬的原料茶包正在裝箱準備運出。記者黃雅慧／攝影

台企桔揚茶業大客戶經理周俊名表示，現在主要以RTD（瓶裝飲料）、街邊手搖飲原料供應為主，今年開始也朝向國外歐美市場開發新客戶。記者黃雅慧／攝影
台企桔揚茶業大客戶經理周俊名表示，現在主要以RTD（瓶裝飲料）、街邊手搖飲原料供應為主，今年開始也朝向國外歐美市場開發新客戶。記者黃雅慧／攝影

香香花園運營負責人吳育名表示，他們在香氛產業已20多年，期許能發揚代表東方香氣、橫州的茉莉花香。記者黃雅慧／攝影
香香花園運營負責人吳育名表示，他們在香氛產業已20多年，期許能發揚代表東方香氣、橫州的茉莉花香。記者黃雅慧／攝影

台企香香花園圍繞茉莉花香氣打造種花、製造香氛、旅遊等涉及一至三產的產品內容。記者黃雅慧／攝影
台企香香花園圍繞茉莉花香氣打造種花、製造香氛、旅遊等涉及一至三產的產品內容。記者黃雅慧／攝影

中國茉莉之鄉、世界茉莉花都的廣西橫州市盛產茉莉花。記者黃雅慧／攝影
中國茉莉之鄉、世界茉莉花都的廣西橫州市盛產茉莉花。記者黃雅慧／攝影

茉莉花 台商 廣西

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

通航滿月…平陸運河貨運量 破百萬噸

桂台經貿文化合作論壇 向台商招手

2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

年產5000萬斤 河北孔店村種出冬棗億元產業

相關新聞

擦亮「世界茉莉花都」橫州招牌 台商助力發揚茶香、花香

中國茉莉之鄉、世界茉莉花都的廣西橫州市盛產茉莉花，近年隨著農夫山泉等飲料業者進駐，讓喜好花茶的民眾注意到橫州茉莉花的品牌，而台商早已在橫州茉莉花品牌打造上給予助力。

香港宏福苑大火獨立調查委員會 點名四港府部門要負責

香港宏福苑大火慘案快滿一年，慘案發生後獨立調查委員會22日向香港特首提交調查報告，指港府四個部門要負責任，其中房屋局獨立審查組責任最大。

千萬粉絲網紅易夢玲巴黎機場遇竊 一轉身行李全沒了

法國近日爆發全國性暴亂，在當地治安崩潰下，擁有2000萬粉絲、出席巴黎時裝周的中國時尚博主易夢玲，在戴高樂機場列印行李票時，僅一個轉身，兩件一直不離身的行李已瞬間憑空「蒸發」，也括相機及帶美簽的舊護照全不見，工作陷入停滯。易夢玲在法國被竊非單一個案，此前，惠英紅和萬千惠也曾發文稱團隊在巴黎被盜或遭劫。

大陸深圳下月倡導遠距上班或放年假 有科技公司連放9天

中國大陸深圳11月16至20日將迎來亞太經合組織（APEC）峰會，陸媒稱，當地官方倡導企業在會議期間實行靈活工作安排，包括居家辦公、錯峰上下班、帶薪休年假等。深圳當地多家科技企業、網路或服務業公司紛紛響應，表示屆時將安排靈活辦公、錯峰通勤，還有公司更宣布會議期間全員年休假，銜接前後周末連休9天，不少大陸網友留言「羨慕酸了」、「（APEC）來我們這也舉辦一次吧」。

大陸山東倡「個人是養老第一責任人」惹議 胡錫進批：觀感令人不舒服

中國大陸山東省民政廳日前提出「引導樹立個人是養老第一責任人的觀念」，言論一出隨即在大陸網上引發強烈爭議。連《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文質疑，指在輿論場宣揚此觀念並不合適，認為地方政府應多強調國家和社會的責任，才會給人溫暖及踏實感。

穿新Nike球鞋惹禍！13歲男遭同學毒打癱瘓失明 宿管3度拒施援手

中國大陸江蘇鹽城日前爆出1宗令人痛心的校園霸凌事件。當地1名13歲初中一年級男學生因穿新Nike球鞋返校，在寄宿學校的宿舍內遭15歲同班同學嘲諷，其後更揮拳重擊頭部，導致頭骨粉碎性骨折及嚴重顱內出血，送院時瞳孔散大，一度命危，昏迷2個月後轉醒，雖然保住性命，卻被鑑定為左眼達四級盲目，右側偏癱，司法鑑定構成重傷二級。男生家屬近日公開求助，揭發事發時宿舍管理員竟然3度拒絕替受害學生聯絡家長，直接導致延誤搶救黃金時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。