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天災頻繁…中國前3季逾千人死亡失蹤 經濟損失逾9700億元

中央社／ 台北22日電

中國今年天災頻繁，官方今天公布，前3季共造成全國5646萬人次不同程度受災，1162人死亡失蹤，直接經濟損失人民幣1993.6億元（約合新台幣9714億元）。

綜合陸媒報導，中國國家應急管理部22日公布前3季的全國自然災害情況，揭露了上述數據。

據初步統計，各種自然災害共造成全國5646萬人次不同程度受災，1162人死亡失蹤，504.9萬人次轉移安置和需緊急救助。直接經濟損失1993.6億元。

翻查數據，經濟損失較去年同期下降約8個百分點，受災失蹤人數則上升。

災害共造成1.3萬戶、5.2萬間房屋倒塌，17萬戶、43萬間房屋損壞；近474萬公頃農作物受災。

公布提到，西南、華南、華東等地受災較重。地質災害造成的死亡失蹤人數最多，占各災種總數的6成；颱風造成的直接經濟損失最重，占各災種總數的5成。

中國應急管部表示，今年前3季共有26個颱風生成，其中7個登陸中國，均較常年同期偏多，共造成全國2031.4萬人次不同程度受災，235人死亡失蹤，直接經濟損失1042.2億元。

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