天災頻繁…中國前3季逾千人死亡失蹤 經濟損失逾9700億元

法國近日爆發全國性暴亂，在當地治安崩潰下，擁有2000萬粉絲、出席巴黎時裝周的中國時尚博主易夢玲，在戴高樂機場列印行李票時，僅一個轉身，兩件一直不離身的行李已瞬間憑空「蒸發」，也括相機及帶美簽的舊護照全不見，工作陷入停滯。易夢玲在法國被竊非單一個案，此前，惠英紅和萬千惠也曾發文稱團隊在巴黎被盜或遭劫。

2026-10-22 14:25