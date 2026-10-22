聽新聞
0:00 / 0:00
天災頻繁…中國前3季逾千人死亡失蹤 經濟損失逾9700億元
中國今年天災頻繁，官方今天公布，前3季共造成全國5646萬人次不同程度受災，1162人死亡失蹤，直接經濟損失人民幣1993.6億元（約合新台幣9714億元）。
綜合陸媒報導，中國國家應急管理部22日公布前3季的全國自然災害情況，揭露了上述數據。
據初步統計，各種自然災害共造成全國5646萬人次不同程度受災，1162人死亡失蹤，504.9萬人次轉移安置和需緊急救助。直接經濟損失1993.6億元。
翻查數據，經濟損失較去年同期下降約8個百分點，受災失蹤人數則上升。
災害共造成1.3萬戶、5.2萬間房屋倒塌，17萬戶、43萬間房屋損壞；近474萬公頃農作物受災。
公布提到，西南、華南、華東等地受災較重。地質災害造成的死亡失蹤人數最多，占各災種總數的6成；颱風造成的直接經濟損失最重，占各災種總數的5成。
中國應急管部表示，今年前3季共有26個颱風生成，其中7個登陸中國，均較常年同期偏多，共造成全國2031.4萬人次不同程度受災，235人死亡失蹤，直接經濟損失1042.2億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。