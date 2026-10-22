快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！台中、宜蘭等13縣市2地區明放颱風假 全台停班停課資訊看過來

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

批判新清史 中國官方出新書「清代中國」

中央社／ 台北22日電

中國社會科學院日前舉行「清代中國：邊疆、民族與文化」新書發表會暨清代邊疆研究學術研討會。中國社會科學出版社社長季為民在會中表示，此書的出版價值在於「批駁新清史的偽史謬論」。

香港明報今天作了上述報導，並提到「新清史」是90年代興起於美國的清史研究學派，強調利用滿、蒙等非漢文檔案而將清朝視為多元文化的內亞帝國，而非單純的「漢化」王朝。相關主張對「大一統」等觀點構成挑戰，中共統戰社群媒體帳號8月曾轉發文章稱，新清史「在現實層面嚴重侵蝕中華民族共同體的歷史根基」。

另據陸媒中新網，新書發表會於19日在北京舉行。中國社科院副院長趙芮表示，清史研究實證現代中國疆域形成的歷史過程，對鑄牢中華民族共同體意識，具有不可替代的特殊重要價值；「要持續深化構建自主的清史知識體系，提升中國清史研究的國際傳播力、影響力，夯實正確的清史認知」。

中國社科院學部委員李國強指出，新書得出多項主要認識，包括清代將「大一統」傳統推向新高度，奠定了現代中國疆域的基本格局。

季為民介紹新書時則表示，此書「不僅批駁『新清史』的偽史謬論」，更在於以正面研究回答重要問題，以歷史事實，為清史、邊疆史和民族史研究提供支撐。

統戰 中共 社群媒體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「人文千言萬里」法國上架 巴黎出版社盼搭建和平橋梁

英國華語教材再現中共政治宣傳 美化孔子學院、促英中合作惹議

紀念長征90周年大會 習近平：堅持黨對軍隊的絕對領導、全面從嚴治黨

紀念「長征勝利90年」 中黨校高層刊文：尊毛挺習核心

相關新聞

香港宏福苑大火獨立調查委員會 點名四港府部門要負責

香港宏福苑大火慘案快滿一年，慘案發生後獨立調查委員會22日向香港特首提交調查報告，指港府四個部門要負責任，其中房屋局獨立審查組責任最大。

千萬粉絲網紅易夢玲巴黎機場遇竊 一轉身行李全沒了

法國近日爆發全國性暴亂，在當地治安崩潰下，擁有2000萬粉絲、出席巴黎時裝周的中國時尚博主易夢玲，在戴高樂機場列印行李票時，僅一個轉身，兩件一直不離身的行李已瞬間憑空「蒸發」，也括相機及帶美簽的舊護照全不見，工作陷入停滯。易夢玲在法國被竊非單一個案，此前，惠英紅和萬千惠也曾發文稱團隊在巴黎被盜或遭劫。

大陸深圳下月倡導遠距上班或放年假 有科技公司連放9天

中國大陸深圳11月16至20日將迎來亞太經合組織（APEC）峰會，陸媒稱，當地官方倡導企業在會議期間實行靈活工作安排，包括居家辦公、錯峰上下班、帶薪休年假等。深圳當地多家科技企業、網路或服務業公司紛紛響應，表示屆時將安排靈活辦公、錯峰通勤，還有公司更宣布會議期間全員年休假，銜接前後周末連休9天，不少大陸網友留言「羨慕酸了」、「（APEC）來我們這也舉辦一次吧」。

大陸山東倡「個人是養老第一責任人」惹議 胡錫進批：觀感令人不舒服

中國大陸山東省民政廳日前提出「引導樹立個人是養老第一責任人的觀念」，言論一出隨即在大陸網上引發強烈爭議。連《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文質疑，指在輿論場宣揚此觀念並不合適，認為地方政府應多強調國家和社會的責任，才會給人溫暖及踏實感。

穿新Nike球鞋惹禍！13歲男遭同學毒打癱瘓失明 宿管3度拒施援手

中國大陸江蘇鹽城日前爆出1宗令人痛心的校園霸凌事件。當地1名13歲初中一年級男學生因穿新Nike球鞋返校，在寄宿學校的宿舍內遭15歲同班同學嘲諷，其後更揮拳重擊頭部，導致頭骨粉碎性骨折及嚴重顱內出血，送院時瞳孔散大，一度命危，昏迷2個月後轉醒，雖然保住性命，卻被鑑定為左眼達四級盲目，右側偏癱，司法鑑定構成重傷二級。男生家屬近日公開求助，揭發事發時宿舍管理員竟然3度拒絕替受害學生聯絡家長，直接導致延誤搶救黃金時間。

中國漫記／擇捉島爭議碰陸生披旭日旗　牽動中俄日神經

10月14日，一名俄羅斯莫斯科國立大學歷史系的中國大陸陳姓留學生，在課堂上身披象徵日本軍國主義的旭日旗並戴上日軍帽子，引發其餘陸籍留學生強烈不滿，當場爆發言語與肢體衝突。隨後事件在網路快速擴散，陳姓學生錄影片道歉，但據最新消息，他已被校方開除並遣返回中國大陸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。