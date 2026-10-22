批判新清史 中國官方出新書「清代中國」

中國社會科學院日前舉行「清代中國：邊疆、民族與文化」新書發表會暨清代邊疆研究學術研討會。中國社會科學出版社社長季為民在會中表示，此書的出版價值在於「批駁新清史的偽史謬論」。

香港明報今天作了上述報導，並提到「新清史」是90年代興起於美國的清史研究學派，強調利用滿、蒙等非漢文檔案而將清朝視為多元文化的內亞帝國，而非單純的「漢化」王朝。相關主張對「大一統」等觀點構成挑戰，中共統戰部社群媒體帳號8月曾轉發文章稱，新清史「在現實層面嚴重侵蝕中華民族共同體的歷史根基」。

另據陸媒中新網，新書發表會於19日在北京舉行。中國社科院副院長趙芮表示，清史研究實證現代中國疆域形成的歷史過程，對鑄牢中華民族共同體意識，具有不可替代的特殊重要價值；「要持續深化構建自主的清史知識體系，提升中國清史研究的國際傳播力、影響力，夯實正確的清史認知」。

中國社科院學部委員李國強指出，新書得出多項主要認識，包括清代將「大一統」傳統推向新高度，奠定了現代中國疆域的基本格局。

季為民介紹新書時則表示，此書「不僅批駁『新清史』的偽史謬論」，更在於以正面研究回答重要問題，以歷史事實，為清史、邊疆史和民族史研究提供支撐。