大陸深圳下月倡導遠距上班或放年假 有科技公司連放9天

中國大陸深圳11月16至20日將迎來亞太經合組織（APEC）峰會，陸媒稱，當地官方倡導企業在會議期間實行靈活工作安排，包括居家辦公、錯峰上下班、帶薪休年假等。深圳當地多家科技企業、網路或服務業公司紛紛響應，表示屆時將安排靈活辦公、錯峰通勤，還有公司更宣布會議期間全員年休假，銜接前後周末連休9天，不少大陸網友留言「羨慕酸了」、「（APEC）來我們這也舉辦一次吧」。

南方都市報20日報導，「APEC週」期間，拓竹科技鼓勵深圳地區各部門酌情安排錯峰上下班或居家辦公，率先響應深圳政府號召；另外，深圳AI企業「九科信息」在社群平台公開表示，喜迎APEC盛會，公司深圳團隊11月17-20日全體落實居家辦公，也可自行選擇帶薪休年假。

另外，深圳的東海集團安排逾百名員工居家辦公或帶薪休假，但安保、物管等一線崗位照常輪值保障運轉；南山區的氣候科技企業「新綠碳和」組織員工居家辦公，緩解通勤壓力。

港媒星島頭條22日則提到，橙子數字科技旗下智能投影品牌「大眼橙」亦宣布，11月16至20日為全員年休假，銜接前後周末，形成共9天連續假期。

報導也提及，大陸的社群平台上，不少深圳網友已經貼出自己公司的居家辦公通知。甚至還有網友諮詢居家辦公攻略，如「公司要求11月16至20日居家辦公，不想留在深圳的話，去哪住9天合適？」，評論區內各地推薦不斷，也有不少人打算藉著這次靈活安排，開啟一段「遠端辦公式旅居」。