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香港多家媒體近日接連收到白色粉末恐嚇信

中央社／ 香港22日電

香港多家媒體近日先後收到可疑白色粉末恐嚇信，相繼報警求助，其中兩家媒體收到的信件來自英國

網媒香港「01」及「點新聞」昨天同時收到由英國寄出的可疑信件，信內有白色粉末物體，於是報警求助，警方爆炸品處理課其後派人到場處理，期間一度疏散公司員工。

警方已取走信件及粉末進行化驗。

上月底，經營星島日報的星島新聞集團也曾收到白色粉末恐嚇信，警方同日破案，拘捕了一名24歲男子，涉嫌刑事恐嚇。

「01」就事件發表聲明，除了譴責有關行為外，強調公司新聞部將一如既往，秉持客觀、無畏、求實的專業精神，堅守新聞崗位，絕不因任何恐嚇行為而動搖。

「點新聞」也發表聲明表示，編輯部將一如既往，秉持客觀、專業的原則，保障大眾知情權，為公眾發聲，並相信警方會深入調查，盡快將違法犯罪者繩之於法。

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