中國自研C929型飛機舉行合格審定會議

中國自主研制的C929型飛機昨天在上海舉行合格審定會議，香港民航處處長黃嘉華率領處方代表團參加。

根據網上資料，所謂的飛機合格審定，就是民航局確認一架飛機的設計、製造和單機狀態都符合安全標準，並頒發相應證書的法定程式；只有通過審定、拿到證書，飛機才能合法投入民用運營。

香港民航處公布，這次合格審定會議由中國民用航空局舉行；中國民航局、香港民航處和澳門民航局4月簽訂了「關於C929型飛機型號合格審定的合作安排」，三方首次聯合召開C929型號合格審定會議，以落實相關安排。

民航處表示，相對於C909和C919飛機主要用於短途航線，C929是中國自主研製的首款雙通道遠程寬體客機，飛機設計預計可載290座級，航程達1萬2000公里，可用於跨洋及長途洲際航線。

黃嘉華表示，在中國民航局邀請下，民航處自2007年起一直參與C909和C919飛機的適航審定評審工作。

對於再次獲邀參與C929型號合格審定，他說，「民航處深感榮幸，將會延續參與C909和C919飛機合格審定工作的成功經驗，發揮在適航審定方面的專業優勢，積極派員投入C929飛機的型號合格審定工作。」

香港民航處代表在會上分享了飛機認證方面的國際經驗，並敲定了後續支持審定工作小組的計畫藍圖和合作安排。