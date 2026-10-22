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大陸山東倡「個人是養老第一責任人」惹議 胡錫進批：觀感令人不舒服

香港01／ 撰文：盧詩文
中國大陸山東省民政廳日前提出「引導樹立個人是養老第一責任人的觀念」，言論一出隨即在大陸網上引發強烈爭議。圖／AI生成
中國大陸山東省民政廳日前提出「引導樹立個人是養老第一責任人的觀念」，言論一出隨即在大陸網上引發強烈爭議。圖／AI生成

中國大陸山東省民政廳日前提出「引導樹立個人是養老第一責任人的觀念」，言論一出隨即在大陸網上引發強烈爭議。連《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文質疑，指在輿論場宣揚此觀念並不合適，認為地方政府應多強調國家和社會的責任，才會給人溫暖及踏實感。

官方倡個人負責養老　網友憶「國家來養老」口號

據《濟南時報》，10月16日，山東省政府新聞辦舉行發佈會，省民政廳廳長莊嚴提到了老齡工作的四個要點，包括更好發揮「有為政府」作用，制度建設更加完善，服務供給持續提升；更好發揮「有效市場」作用，主體培育更加有力，業態融合持續深化；更好發揮「有情社會」作用，銀齡參與更加廣泛，環境建設持續優化；更好發揮「家庭有愛」作用，理念引導更加深入，居家保障持續強化。

莊嚴亦表示，要更好發揮「家庭有愛」作用，引導樹立「個人是養老第一責任人」的觀念，並將個人養老教育、養老規劃指導納入老齡化國情教育及老年教育培訓。相關影片片段隨即在網絡流傳。

大批網友對此表達強烈不滿，認為政府在推卸養老責任。有網友嘲諷：「年輕時計劃生育說『只生一個好，國家來養老』，現在老了變成『個人是第一責任人』？」

亦有獨生子女留言感嘆壓力巨大，「4-2-1」家庭結構下，一對夫妻需扶養四位長輩及撫育子女，如今養老政策更倡導個人自負主責，倍感吃力。另有不少網友直言，個人當然要為養老做準備，但官方這般高調宣傳，猶如給老百姓「提前打預防針」，令人心寒。

胡錫進發文斥不合適　促政府多做兜底保障

針對輿論發酵，前《環球時報》總編輯、資深媒體人胡錫進10月17日在微博發文。他直言，在輿論場上宣揚「個人是養老第一責任人」並不合適，「做這樣的切片拿到互聯網上播放，給人的觀感方向挺不舒服」。

胡錫進強調，養老首先固然是個人的事、家庭的事，但國家和社會也有責任。他特別提到，中國曾長期實行計劃生育，當年一些地方還打出過「只生一個好，國家來養老」的宣傳口號。

他呼籲，地方政府在輿論場上應多強調政府及社會組織對居民養老應當開展的工作，包括兜底的保障工作，這樣才能給人溫暖與踏實感。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

胡錫進 養老

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