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超強颱風「薔琵」逼近 浙江全面進入迎戰狀態

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
強烈颱風薔琵逼近大陸沿海，浙江海事局21日午上8時啟動三級防颱緊急應變，全面進入迎戰狀態。浙江省內早上已有36條客運航線因強風停航、223個水上施工工程全數停工。圖／取自央視新聞
強烈颱風薔琵逼近大陸沿海，浙江海事局21日午上8時啟動三級防颱緊急應變，全面進入迎戰狀態。浙江省內早上已有36條客運航線因強風停航、223個水上施工工程全數停工。圖／取自央視新聞

強烈颱風薔琵逼近中國大陸沿海，浙江海事局21日午上8時啟動三級防颱緊急應變，全面進入迎戰狀態。浙江省內當天早上已有36條客運航線因強風停航，223個水上施工工程全數停工。

央視新聞報導，根據強烈颱風「薔琵」發展態勢，浙江海事局決定從10月21日8時啟動Ⅲ級防颱應急響應。

截至21日8時，浙江省內已有36條客運航線因大風停航，223個水上施工項目全部停工。

根據浙江省氣象台消息，截至21日上午8時，颱風「薔琵」的中心附近最大風力17級以上（超強颱風級），預計將向西偏北方向移動。

受颱風與冷空氣共同影響，星期三至星期六（21日至24日），東海及浙江沿海海面有持續性九至11級大風，其中星期四至星期六（22日至24日）東海南部部分海域風力可達12至14級。

浙江省政府防汛防颱抗旱指揮部要求，沿海各地及省級相關部門密切關注颱風發展趨勢，全面進入迎戰狀態，按應急預案和防禦工作方案，有序做好各項海上防颱風工作，包括重點船舶避風、在港漁船錨、海上停航、海上停航、離岸停工。

自啟動防颱緊急應變以來，浙江海事部門已累計發布預警訊息6.1萬條，點驗船舶2.3萬艘次；大陸海事部門提醒，各船舶要加強船岸聯繫，密切追蹤颱風動態，制定合理航行計劃，及早避開颱風影響區域。

浙江 颱風 央視

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