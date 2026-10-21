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前國家副主席王岐山 宴請北京清華大學經濟管理學院顧問委員會代表

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議10月13、14日舉行，這是該顧問委員會成立以來的第27次年度會議，共有26位委員參會。圖／取自北京清華大學經濟管理學院網站
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議10月13、14日舉行，這是該顧問委員會成立以來的第27次年度會議，共有26位委員參會。圖／取自北京清華大學經濟管理學院網站

北京清華大學經濟管理學院20日發布新聞稿指出，該院顧問委員會本月13、14日舉行2026年會議，共有包括蘋果公司前執行長庫克在內的26位委員參加。13日晚，大陸前國家副主席、該顧問委員會名譽主席王岐山在釣魚台國賓館會見並宴請委員代表。

清華大學經管學院顧問委員會是在已故中共前總理朱鎔基推動下於2000年10月成立，並由朱鎔基擔任創始名譽主席，這也讓清華大學經管學院顧問委員會從一開始就不是一般的商學院諮詢機構，而是受中國最高決策層關注的非正式高端對話管道，也是跨國企業領袖與中國政經核心層重要的溝通平台。

過去幾年，隨著中國政壇人事異動頻繁，每年清華大學經濟管理學院顧問委員會年會中方人員出席情況，也成為外界觀察中國政治動向的另一扇窗口。

根據清華大學經濟管理學院新聞稿，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥13日下午在北京會見該顧問委員會委員代表，重點就人工智慧發展和治理進行交流。顧問委員會主席庫克等人發言，讚賞中國在人工智慧等領域的發展成就，表示願繼續深耕中國、拓展合作，更好發揮橋梁紐帶作用。

參加會見的顧問委員會特邀專家包括：中國人民銀行（大陸央行）周小川、中國銀監會前主席劉明康、全國人大財經委前副主任委員郭樹清等人。

新聞稿稱，2025年起，顧問委員會會議新增中國經濟研討會環節。今年該環節特邀大陸全國政協經濟委員會副主任尹艷林，中國社會科學院大學教授、國務院原副秘書長江小涓作主旨演講並與顧問委員互動交流。

清華大學經濟管理學院顧問委員會今年新增委員3人：輝達執行長黃仁勳、超微執行長為蘇姿丰、瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘（Marc Pictet）。另，根據官網資料，鴻海集團創辦人郭台銘、阿里巴巴創辦人馬雲、Meta執行長祖克柏也是該顧問委員會委員，但前述幾人均未出現在今年年會出席名單中。

北京清華大學經濟管理學院顧問委員會今年年會由蘋果公司前執行長庫克主持。圖／取自北京清華大學經濟管理學院網站
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會今年年會由蘋果公司前執行長庫克主持。圖／取自北京清華大學經濟管理學院網站

北京 清華大學 王岐山

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