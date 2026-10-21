媽出門買菜…3歲女童「頭卡12樓」身體懸空 保全探窗托舉半小時畫面曝

中國大陸福建省漳平市17日發生驚險救援事件，一名3歲女童頭部卡在12樓防護網，身體懸掛在窗外，情況相當危急。鄰居發現後立即在社區群組求助並報警，保全及物業客服趕抵現場，冒險探出11樓窗外，以板凳、椅子托住女童，防止她墜落。經過約半小時的緊急支撐，消防人員破門進入女童家中，終於將她救回屋內，所幸女童平安獲救，身體並無大礙。

綜合《新京報》與陸媒報導，事發當天上午7時48分左右，有居民從對面大樓發現女童受困，隨即在社區群組發訊息求助，並撥打119報案。由於女童家中無人，且房門反鎖，保全與物業客服無法直接進入，只能聯繫樓下住戶協助救援。

物業經理吳先生表示，保全及物業客服趕到後，進入11樓住戶家中，拆下窗戶並將半身探出窗外，兩人分別從兩側以小板凳、椅子托住女童的腳部及臀部，避免她繼續下墜。救援期間，現場人員不斷提醒女童不要亂動，消防人員也在樓下部署救援措施，降低意外發生的風險。

由於女童頭部卡在防護網，身體又懸空在12樓外，整個救援過程讓現場居民相當緊張。保全與物業人員持續托舉約半小時，直到消防人員抵達後破拆房門，進入屋內將女童安全拉回室內，這場驚險意外才告一段落。

女童父親張先生事後表示，自己當時上夜班不在家，妻子則以為孩子還在睡覺，因此外出買菜，沒想到竟發生這起意外。他在社區群組報平安，並感謝鄰居、保全及物業人員及時伸出援手。陸媒報導指出，女童獲救後已送醫檢查，所幸沒有大礙，主要受到驚嚇。