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陸估「薔琵」將影響福建浙江上海 明起有大風暴雨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為防禦颱風「薔琵」，大陸福建提前撤離海上漁船及人員。圖／取自央視新聞
為防禦颱風「薔琵」，大陸福建提前撤離海上漁船及人員。圖／取自央視新聞

入秋之後的首個超強颱風「薔琵」，大陸估計將影響福建浙江和上海。福建省防汛抗旱指揮部已要求全省海洋漁船21日10時前就近返港避風，東海及浙江沿海海面22日有持續性大風，部分區域有大到暴雨，海面風加大。

上觀新聞報導，大陸中央氣象台21日發布，今年第30號超強颱風「薔琵」21日上午5時，中心位置在台灣省台北市東南方向約1,280公里的西北太平洋洋面上，就是北緯17.7度，東經131.0度，中心附近最大風力17級以上（65公尺/秒），中心最低氣壓為910百帕，七級風圈半徑300-500公里，十級風圈半徑120-180公里，十二級風圈半徑70公里。

預計，「薔琵」將以每小時20-25公里的速度向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度變化不大。

央視新聞報導，福建省防汛抗旱指揮部表示，颱風可能為福建省沿海和海上帶來顯著風、浪、潮影響，為了確保安全，福建省提前轉移避險，撤離海上漁船和人員，全省海洋漁船21日10時前就近返港避風，船上人員22日10時前撤離上岸；全省沿海養殖漁排的非勞動力人員21日10時前全部撤離上岸，勞動力人員22日10時前全部撤離上岸。

浙江日報、解放日報報導，氣象部門提醒，受颱風及冷空氣共同影響，東海及浙江沿海海面有持續性大風，其中22日至24日東海南部部分海域風力可達12級至14級；24日至25日沿海地區降水明顯，部分區域有大到暴雨，海面風加大。

評估未來7天浙江省晴雨相間，氣溫波動變化。民眾可依天氣狀況適時增減衣物、攜帶雨具，沿海地區要持續關注海上動態預報，注意濱海出行和海上作業安全。

上海市氣象台20日預報，受今年第30號颱風「薔琵」外圍雲系和冷空氣共同影響，周五（23日）至周日（25日），上海有連續降水。其中，23日夜間至24日風雨較大，其間可能出現暴雨，最大小時雨強30至40毫米。

「薔琵」的路徑仍有較大不確定性，有可能北上往日本方向，也可能持續向西登陸大陸，目前尚不排除登陸台灣北部後，二次登陸福建沿海的可能。

福建 浙江 暴雨

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