聽新聞
0:00 / 0:00

陸組國家數據集團 加強核心技術攻關

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
國家數據集團有限公司成立大會在河北雄安新區舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並為公司成立揭牌。新華社
國家數據集團有限公司成立大會在河北雄安新區舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並為公司成立揭牌。新華社

中共總書記習近平內蒙古考察「東數西算」工程後，大陸國家數據集團昨在河北雄安新區成立，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥稱，要加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，著力在數據領域發揮戰略性、引領性、支撐性作用。

專家認為，此舉將有效提升大陸在全球數據資源競爭中的地位。

據新華社，丁薛祥昨出席國家數據集團有限公司成立大會。他表示，組建國家數據集團有限公司，是以中共總書記習近平為核心的黨中央從全局和戰略高度作出的重要決策部署，「對於充分把握人工智慧發展先機、加快建設數字中國、構筑國家競爭新優勢具有重要意義」。

他指出要切實做好公司組建運營工作，努力打造世界一流數據科技企業。丁薛祥強調，國家數據集團要統籌發展和安全，深化數據要素服務，加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，著力在數據領域發揮戰略性、引領性、支撐性作用。要建立健全運營管理體制機制。要把黨的領導貫穿企業組建發展全過程各方面。

大陸國務院國資委昨公告組建國家數據集團，該集團是一家「以數據資源開發利用為主責主業」的中央企業。人民郵電報報導，該集團黨組書記、董事長由中國聯通總經理簡勤擔任，大陸國家數據局副局長陳榮輝任黨組副書記、總經理。

大陸國家數據專家諮詢委員會委員張向宏表示，國家數據集團將承擔起開發、整合和運營國家級數據資源的重任，推動數據資源的跨行業、跨區域流動與共享，大幅提升數據資源配置效率。他強調這在全球範圍內也是一種先行先試，將有效提升大陸在全球數據資源競爭中的地位。

習近平 中共 內蒙古

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

把握AI發展先機 中國國家數據集團成立

否認AI算力偏重短劇 中共官媒：無須崇洋媚外

加速發展新一代智慧製造 陸工信部專注4方面工作

大陸國家發改委：將下大力氣解決拖欠民企帳款問題

相關新聞

世界清潔能源裝備大會 德陽開幕

十月十五日，二○二六世界清潔能源裝備大會在四川省德陽市文德國際會展中心開幕。大會以「綠色新能源 智造新未來」為主題，東方電氣、國機重裝等廿餘家行業龍頭企業、科研院所聯合承辦。

企業另闢蹊徑！脊柱手術實現機器人親自上手

脊柱外科手術，素有「刀尖上的舞蹈」之稱。該領域是機器人熱門應用賽道之一，但目前主流的單臂機器人，尚停留在為醫生「指路」的輔助階段，而非真正「動手」操作。北京一家企業研發出三臂手術機器人，實現了機器人在關鍵環節中的「親自上手」。

河北孔店村 種出冬棗億元產業

河北滄州黃驊市孔店村種冬棗種出了億元產業。全村土地大約兩萬畝，冬棗實際種植約一萬六千畝，正常年產五千萬斤，年產值一點六至一點八億元，從種植，保鮮，加工到銷售形成完整產業鏈。

新疆木壘 實現氣液相變儲能關鍵技術

近日，新疆木壘壓縮二氧化碳儲能綜合能源示範專案成功並網發電。這座坐落於戈壁荒漠的儲能電站，成功打通了「二氧化碳壓縮-液化-儲能-氣化-膨脹-釋能-發電」工藝流程各環節，標誌著大陸實現了氣液相變儲能關鍵技術與工程集成應用的重大突破。

陸組國家數據集團 加強核心技術攻關

在中共總書記習近平赴內蒙古考察「東數西算」工程後，大陸國家數據集團昨在河北雄安新區成立，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥稱，要加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，著力在數據領域發揮戰略性、引領性、支撐性作用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。