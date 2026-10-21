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世界清潔能源裝備大會 德陽開幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2026世界清潔能源裝備大會開幕式暨主旨大會現場。本報德陽傳真
2026世界清潔能源裝備大會開幕式暨主旨大會現場。本報德陽傳真

十月十五日，二○二六世界清潔能源裝備大會在四川省德陽市文德國際會展中心開幕。大會以「綠色新能源 智造新未來」為主題，東方電氣、國機重裝等廿餘家行業龍頭企業、科研院所聯合承辦。

自二○二二年以來，這一高規格大會已是第四次落地德陽。本屆大會設置開幕式暨主旨大會，並配套十七場專題會議及產業實地考察等系列活動，秉持「國際化、專業化、智慧化」辦會理念，聚焦清潔低碳電力裝備關鍵技術攻關、新型儲能、源網荷儲一體化、綠電交易與碳資產管理等前沿議題開展深度交流研討。

大會聚焦清潔能源產業協作，發佈產業機會清單，共推出重點合作專案一五二個，覆蓋四川各市（州）特色優勢產業。籌備期間，德陽成功促成一批合作項目，涵蓋龍頭配套、供需對接、科技攻關等類型。開幕式現場集中展示十三個重點產業專案，涉及能源裝備、智慧裝備、特種機器人等賽道。

據悉，德陽正加快培育世界級清潔能源裝備產業集群，已彙聚國機重裝、東方電機、東方汽輪機等領軍企業及一千五百餘戶配套企業，具備先進水電、高端核電、大功率風電、燃機發電、太陽能發電、清潔火電等領域全產業鏈能力。發電設備產量累計突破八億千瓦時，連續廿一年居世界第一，大陸每四度電就有一度電出自德陽裝備。當前，德陽正以建設高端裝備科技城為引領，統籌推進「源網荷儲」一體化和多能互補發展，著力打造世界級清潔能源裝備製造基地。

能源 四川 低碳

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