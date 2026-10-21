世界清潔能源裝備大會 德陽開幕

脊柱外科手術，素有「刀尖上的舞蹈」之稱。該領域是機器人熱門應用賽道之一，但目前主流的單臂機器人，尚停留在為醫生「指路」的輔助階段，而非真正「動手」操作。北京一家企業研發出三臂手術機器人，實現了機器人在關鍵環節中的「親自上手」。

2026-10-21 01:21