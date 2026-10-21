新疆木壘 實現氣液相變儲能關鍵技術

近日，新疆木壘壓縮二氧化碳儲能綜合能源示範專案成功並網發電。這座坐落於戈壁荒漠的儲能電站，成功打通了「二氧化碳壓縮-液化-儲能-氣化-膨脹-釋能-發電」工藝流程各環節，標誌著大陸實現了氣液相變儲能關鍵技術與工程集成應用的重大突破。

該項目配套六十萬千瓦風電、四十萬千瓦光伏，如同戈壁灘上一座巨型「充電寶」，可實現低谷儲電、高峰放電，做到分鐘級電網響應，能夠連續發電超六小時。每年可在用電低谷儲存二點九億度電能，用電高峰釋放一點八億度清潔綠電，有效平抑風光發電波動，降低棄風棄光率，提升新疆電網調峰與新能源消納能力。項目投運後，每年可節約標煤約五萬噸，減少二氧化碳排放約十七萬噸，助力區域經濟綠色轉型。

據悉，作為大陸首個百兆瓦級二氧化碳儲能電站，該項目配套的二氧化碳壓縮機、電動機、透平膨脹機、發電機、儲壓罐、大型換熱器、大功率變頻器等核心裝備及控制系統，均由位於四川德陽的東方電氣所屬東方汽輪機、東方電機、東方鍋爐、東方自控等自主研製，全部實現了自主可控。

下一步，東方電氣集團將反覆運算升級長時儲能技術，持續推動壓縮氣體儲能技術產業化、規模化推廣應用，讓更多「德陽造」儲能裝備走向世界。