聽新聞
0:00 / 0:00

企業另闢蹊徑！脊柱手術實現機器人親自上手

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
春風化雨公司研發的三臂手術機器人。本報北京傳真
春風化雨公司研發的三臂手術機器人。本報北京傳真

脊柱外科手術，素有「刀尖上的舞蹈」之稱。該領域是機器人熱門應用賽道之一，但目前主流的單臂機器人，尚停留在為醫生「指路」的輔助階段，而非真正「動手」操作。北京一家企業研發出三臂手術機器人，實現了機器人在關鍵環節中的「親自上手」。

春風化雨（北京）智慧醫療科技有限公司位於昌平國際醫療器械城。走進公司實驗室，眼前的三臂手術機器人猶如長著兩條「胳膊」的高大人形。公司品質總監陳岳峰介紹，中間的「頭部」其實是視覺臂，下方則是左右兩條機械臂。

據悉，在該類型手術中，以椎弓根螺釘置入最為核心、風險最高。單臂機器人在手術中無法真正「動手」的主要原因在於，手術是處在「運動」狀態中的，即患者呼吸的身體起伏，螺釘置入時的器械操作，都會讓椎體微微偏離原本規劃好的路徑。春風化雨創新性採用三臂設計，在結構與導航模式上另闢蹊徑，讓機器人獲得接近人類醫生般，在動態環境中持續感知並修正操作路徑的能力。

三臂手術機器人的「頭部」，能夠以亞毫米級別的動態定位精度，追蹤患者因呼吸、手術操作帶來的體位偏移。兩條「胳膊」又能持續傳遞力回饋變化，機器人猶如具備了動態感知能力，近乎即時獲取並修正機械臂運動軌跡，讓「眼睛看的」與「手在做的」保持一致。整個操作過程均在醫生監控下進行。產品設計了緊急刹停按鈕，此外，醫生在術中鬆開腳踏也能即刻中止手術進程。

二○二五年九月，企業自研的「脊柱外科手術導航定位系統」通過國家藥品監督管理局創新醫療器械特別審查。今年四月，三臂人形骨科手術機器人系統在南京鼓樓醫院完成註冊臨床試驗首例患者入組，深度協助術中骨組織處理、椎弓根螺釘置入等關鍵環節。七月，產品在法國亞眠-皮卡第大學醫院完成歐洲首台裝機。

手術 機器人 北京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

憩室炎反覆發作恐致腸道狹窄 醫：高齡患者手術不能只看年紀

AI助攻近視雷射手術！元智大學、亞東醫院研究勇奪國際首獎

馬斯克定調特斯拉發展藍圖 衝刺機器人、自駕車

首屆台灣AI機器人運動大賽登場 林奕華肯定科技教育向下扎根

相關新聞

世界清潔能源裝備大會 德陽開幕

十月十五日，二○二六世界清潔能源裝備大會在四川省德陽市文德國際會展中心開幕。大會以「綠色新能源 智造新未來」為主題，東方電氣、國機重裝等廿餘家行業龍頭企業、科研院所聯合承辦。

企業另闢蹊徑！脊柱手術實現機器人親自上手

脊柱外科手術，素有「刀尖上的舞蹈」之稱。該領域是機器人熱門應用賽道之一，但目前主流的單臂機器人，尚停留在為醫生「指路」的輔助階段，而非真正「動手」操作。北京一家企業研發出三臂手術機器人，實現了機器人在關鍵環節中的「親自上手」。

河北孔店村 種出冬棗億元產業

河北滄州黃驊市孔店村種冬棗種出了億元產業。全村土地大約兩萬畝，冬棗實際種植約一萬六千畝，正常年產五千萬斤，年產值一點六至一點八億元，從種植，保鮮，加工到銷售形成完整產業鏈。

新疆木壘 實現氣液相變儲能關鍵技術

近日，新疆木壘壓縮二氧化碳儲能綜合能源示範專案成功並網發電。這座坐落於戈壁荒漠的儲能電站，成功打通了「二氧化碳壓縮-液化-儲能-氣化-膨脹-釋能-發電」工藝流程各環節，標誌著大陸實現了氣液相變儲能關鍵技術與工程集成應用的重大突破。

陸組國家數據集團 加強核心技術攻關

在中共總書記習近平赴內蒙古考察「東數西算」工程後，大陸國家數據集團昨在河北雄安新區成立，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥稱，要加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，著力在數據領域發揮戰略性、引領性、支撐性作用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。