企業另闢蹊徑！脊柱手術實現機器人親自上手

脊柱外科手術，素有「刀尖上的舞蹈」之稱。該領域是機器人熱門應用賽道之一，但目前主流的單臂機器人，尚停留在為醫生「指路」的輔助階段，而非真正「動手」操作。北京一家企業研發出三臂手術機器人，實現了機器人在關鍵環節中的「親自上手」。

春風化雨（北京）智慧醫療科技有限公司位於昌平國際醫療器械城。走進公司實驗室，眼前的三臂手術機器人猶如長著兩條「胳膊」的高大人形。公司品質總監陳岳峰介紹，中間的「頭部」其實是視覺臂，下方則是左右兩條機械臂。

據悉，在該類型手術中，以椎弓根螺釘置入最為核心、風險最高。單臂機器人在手術中無法真正「動手」的主要原因在於，手術是處在「運動」狀態中的，即患者呼吸的身體起伏，螺釘置入時的器械操作，都會讓椎體微微偏離原本規劃好的路徑。春風化雨創新性採用三臂設計，在結構與導航模式上另闢蹊徑，讓機器人獲得接近人類醫生般，在動態環境中持續感知並修正操作路徑的能力。

三臂手術機器人的「頭部」，能夠以亞毫米級別的動態定位精度，追蹤患者因呼吸、手術操作帶來的體位偏移。兩條「胳膊」又能持續傳遞力回饋變化，機器人猶如具備了動態感知能力，近乎即時獲取並修正機械臂運動軌跡，讓「眼睛看的」與「手在做的」保持一致。整個操作過程均在醫生監控下進行。產品設計了緊急刹停按鈕，此外，醫生在術中鬆開腳踏也能即刻中止手術進程。

二○二五年九月，企業自研的「脊柱外科手術導航定位系統」通過國家藥品監督管理局創新醫療器械特別審查。今年四月，三臂人形骨科手術機器人系統在南京鼓樓醫院完成註冊臨床試驗首例患者入組，深度協助術中骨組織處理、椎弓根螺釘置入等關鍵環節。七月，產品在法國亞眠-皮卡第大學醫院完成歐洲首台裝機。