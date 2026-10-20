快訊

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸女來港打工感覺「難回大陸上班」 曝兩地職場5大差異引討論

香港01／ 撰文：可樂米
近年不少大陸勞工來港工作，無論從事餐飲、零售還是服務行業，香港的薪酬水平與就業機會均具一定吸引力。圖／AI生成
近年不少大陸勞工來港工作，無論從事餐飲、零售還是服務行業，香港的薪酬水平與就業機會均具一定吸引力。圖／AI生成

近年不少大陸勞工來港工作，無論從事餐飲、零售還是服務行業，香港的薪酬水平與就業機會均具一定吸引力。然而，除了金錢回報之外，兩地的工作文化、生活節奏及人際關係模式亦存在明顯差異，最近就有位大陸人在小紅書分享，認為在港工作一段時間後，更直言「難以返回大陸上班」。

近日一名在港任職服務員近一年的大陸勞工，在小紅書發文分享自身體會，她表示每周往返深圳與香港，對於兩地職場文化的落差感觸甚深，在貼文中直言來港工作後最大的轉變並非薪酬高低，而是整個人的生活節奏「鬆下來了」，再要重新適應大陸緊繃的職場氛圍，已變得相當困難，更從交通時間、工時、請假文化、同事關係等層面，歸納出在港打工後「回不去」的五大關鍵原因。

一、交通時間精準可控

原PO分享自己每天從羅湖出發，經口岸過關後前往上水上班，全程約40分鐘，大半年來從未遲到。她回憶以往在大陸上班，短短三公里的路程，早上返工高峰期塞車可塞40分鐘，每個月的勤工獎都岌岌可危，「如今雖然跨了一座城，時間反而掐得比鐘錶更準。」

二、下班界線清晰

原PO形容大陸與香港職場上最明顯的分別是下班的一刻，工作結束後，到點打卡、換衫、揹起背包即可離開，手機上的通訊工作群組從下班起便鴉雀無聲，休息日更是毫無消息。相比之下，大陸職場普遍存在「隨時候命」的文化，即使放工亦要留意群組訊息。

三、請假不需心理演練，私事歸私事

原PO也在文中分享有一次發燒至38度，向經理請假，對方僅回覆「好好休息，班我已經調好了」，沒有追問、沒有催促，甚至連客氣話「注意身體」也沒有多說。她坦言以前在大陸請假，要在心裡演練三遍，生怕被領導覺得「事多、不夠拼」，她感嘆原來在港工作，大家默認私事歸私事、工作歸工作，分得清清楚楚。

四、同事關係淡而舒服，無人追問私隱

原PO表示自己與同事之間上班各忙各的，「手腳流利比什麼都重要」，並與同事下班偶爾約食糖水，對話內容聊的是哪家奶茶出新口味、放假去哪個城市，認為香港同事一般比較有邊界感，「不會問你多大、有沒有對象、月入多少」，更沒有人聚在一起說是非，原PO表示以前在大陸，光是應付人情世故已耗掉半條命，如今才發現「打工真的可以只打工」。

五、在港工作可以儲到錢

原PO認為香港收入雖然不是說高得離譜，但在香港工作可以成功存下來，「不是說香港工資高到離譜，是沒那麼多人情往來要隨禮，也沒那麼多飯局、酒局要撐場面，錢安安靜靜就存下來了」，更感嘆對於普通打工仔而言，這種「不用內耗的踏實感」，在香港工作並待久了真的會「上癮」。

貼文引來不少同樣在港工作的大陸人留言，但留言較為兩極化，有人認同原PO所講在香港打工更好，「就是這樣子」、「怎麼去香港上班啊？」，也有部份網友認為，是原PO的工作環境和狀態較好，並不能完全代表香港的職場狀態，「我妹妹做了幾天服務員就不想做了，比大陸辛苦，吃飯不定時」、「那是去到好的公司了，我這裡就有個本地同事討人厭，不是打小報告就是玩針對，店長對我們跟對本地人態度也不一樣，看不起我們外勞，每個星期都有一天要免費加班，休息也不能自己申請，經理叫你啥時候休就得啥時候休」。

服務生月薪中位數$15,820（約新台幣65897元）

根據香港特區政府勞工處推行的補充勞工優化計劃規定，獲准輸入外勞的僱主，所支付的薪酬絕不能低於本地勞工擔任相類職位的每月中位工資。參考勞工處公布的最新常見職位表，現時飲食業侍應生的月薪中位數標準已訂為15,820港元（約新台幣65897元）；若僱主安排住宿，法定扣除上限亦有嚴格規範。相較於大陸一線城市餐飲服務業普遍介乎4,000至6,000元人民幣（約新台幣19567元至29351元）的薪資水平，香港在基礎收入上確實提供了一定的經濟安全感，也成為不少跨境打工仔願意每日往返雙城的核心誘因。

延伸閱讀：

武漢男偷12歲童生日單車　地鐵拒載迫踩42公里逃回家　48時後落網

印尼男赴台打工4年　返鄉驚覺妻出軌兼生2子　積蓄全花光怒告通姦

文章授權轉載自《香港01》

打工 職場 大陸 深圳 小紅書 香港 勞工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

大陸預估薔琵可能周六在台灣東部登陸 後於福建二次登陸

大陸中央氣象台指出，今年第30號颱風「薔琵」的中心20日14時位於距離台北市東偏南方向約1,660公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力17級以上（62米/秒），預計將以每小時25至30公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近。

陸女來港打工感覺「難回大陸上班」 曝兩地職場5大差異引討論

來港工作的陸籍服務員分享兩地職場五大差異，稱交通可控、下班界線清晰，請假與人際更有界線，也較能存錢，引發網友兩極討論。

陸AI苦情男孩「小海」賣慘高價帶貨 專騙大媽下單

大陸短影音平台近期出現大量名為「小海」的AI生成網紅，透過哭訴單親、家境貧困等悲慘身世，讓不少長輩心疼落淚，紛紛下單購物幫忙，甚至有79歲老婦信以為真，獨自搭火車前往外地探望，上車才知道對方是AI。

董明珠：格力技工學校學生禁止校內戀愛、頭髮不能太長

廣東省珠海市格力技工學校19日迎來「開學第一課」活動，校長董明珠在課堂上對首屆新生提出要求，禁止在校內談戀愛。她還表示，看到學生頭髮很長，就請了專業的理髮師隊伍，周末在這裡做義工，給學生剪頭髮。

大陸這家公司 發給2000名員工每人5克純金手鏈

「別人的老闆永遠不會讓人失望」。大陸遊戲公司「沐瞳科技」，日前宣布為慶祝成立10周年，將向超過2,000名員工每人贈送一條重達5公克的24K純金手鍊，黃金總重量約10公斤，光材料價值就接近人民幣1,000萬元（新台幣4,700萬元）。

蒙古大火險燒進中國 找到元兇了 網轟：日本人放的火

蒙古國東部努姆魯格嚴格自然保護區近日發生特大草原火災，火勢一度逼近中國邊境，中方緊急調集3400多名救援人員布防。由於火災疑與日資背景電信企業莫比康（Mobicom）的日籍高管團隊進入保護區後，發生車輛起火事件有關，中國網路輿論迅速升溫，有人將事件概括為「日本人放的火」，質疑涉事人員若因不當行為引發大規模生態災害，為何還要由中國投入大量人力防範火勢越境，企業又該如何承擔責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。