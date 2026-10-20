大陸預估薔琵可能周六在台灣東部登陸 後於福建二次登陸

大陸中央氣象台指出，今年第30號颱風「薔琵」的中心20日14時位於距離台北市東偏南方向約1,660公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力17級以上（62米/秒），預計將以每小時25至30公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近。

大陸中央氣象台預估，薔琵有可能於24日前後在台灣東部沿海登陸，穿過台灣後在福建二次登陸，也可能在台灣東北部海面轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象表示，從歷史統計和天氣形勢演變上看，薔琵後期北上轉向的可能性還是比較大，且受到冷空氣南下影響，進入中國東部海域後強度將明顯減弱。

福建東南早報也指出，根據福建省氣象台預報，薔琵23日前後將進入福建熱帶氣旋警戒區，後續存在兩種可能：一路北上，或是穿越台灣後二次登陸福建，但目前薔琵路徑不確定性仍較大。