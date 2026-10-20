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陸AI苦情男孩「小海」賣慘高價帶貨 專騙大媽下單

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸短影音平台近期出現大量名為「小海」的AI生成網紅，透過哭訴單親、家境貧困等悲慘身世，讓不少長輩心疼落淚，紛紛下單購物幫忙。圖／取自環球時報
大陸短影音平台近期出現大量名為「小海」的AI生成網紅，透過哭訴單親、家境貧困等悲慘身世，讓不少長輩心疼落淚，紛紛下單購物幫忙。圖／取自環球時報

大陸短影音平台近期出現大量名為「小海」的AI生成網紅，透過哭訴單親、家境貧困等悲慘身世，讓不少長輩心疼落淚，紛紛下單購物幫忙，甚至有79歲老婦信以為真，獨自搭火車前往外地探望，上車才知道對方是AI。

環球時報報導，今年5月，新疆烏魯木齊鐵路公安乘警巡視車廂時，發現一名79歲老人獨自搭車遠行，神情焦急。經詢問後才得知，老人不識字，也說不清楚具體目的地，只知道要前往山西運城「走親戚」，探望一名天天在手機裡喊她「姨媽」的苦命孩子。

在乘警耐心勸說及協助聯繫下，老人最終下車，搭乘家人事先購買的返程車票回家。

央視新聞用戶端報導，這些讓老人們牽腸掛肚的「貼心晚輩」，實際上根本不存在，全是由AI合成的「數位人」。

這些由AI生成的十幾歲男孩形象，無一例外都在上演著「懂事、窘迫、心疼長輩」的苦情劇本。在一些影片裡，「小海」眼含熱淚，對著鏡頭展示手裡的饅頭：「姨姨媽媽，我是小海，同學們都去吃飯了，我躲在教室裡面吃饅頭。姨姨媽媽，我有好好吃饅頭，我還買了個肉包是給姨姨、媽媽的，小海想把好吃的給姨姨媽媽們……」

而在另一段帶貨片裡，「小海」搖身一變，又成了最懂老人心的「貼心晚輩」，開始推薦阿膠。

北京航空航天大學法學院副教授趙精武指出，透過數位人賣慘帶貨，與真人賣慘帶貨在法律定性上並無本質差異。如果業者惡意編造故事、利用虛假情節博取同情並推銷商品，就可能涉嫌構成欺詐。

趙精武也強調，即使影片標註「AI生成」，也不能因此認定受騙的老年人應自行承擔責任。這類標示僅代表影片使用AI工具製作，並不代表內容沒有誤導性。如果操作者刻意針對老年人情感需求，利用虛構身世博取同情，仍可能涉及惡意誤導。至於整條產業鏈，帳號或直播間的營運者是第一責任人。

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