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董明珠：格力技工學校學生禁止校內戀愛、頭髮不能太長

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣東省珠海市格力技工學校19日迎來「開學第一課」活動，校長董明珠在課堂上對首屆新生提出要求，禁止在校內談戀愛，以及頭髮不能太長。圖／取自格力文化微信公眾號
廣東省珠海市格力技工學校19日迎來「開學第一課」活動，校長董明珠在課堂上對首屆新生提出要求，禁止在校內談戀愛，以及頭髮不能太長。圖／取自格力文化微信公眾號

廣東省珠海市格力技工學校19日迎來「開學第一課」活動，校長董明珠在課堂上對首屆新生提出要求，禁止在校內談戀愛。她還表示，看到學生頭髮很長，就請了專業的理髮師隊伍，周末在這裡做義工，給學生剪頭髮。

格力技工學校8月成立，10月初迎來第一屆新生。這所全職民辦學校首屆招生吸引了超8,000人報名，最終入學人數超過600人。

羊城晚報報導，董明珠還寄語新生，技能人才同樣擁有多元選擇，「培養張雪這樣的也可以」。她稱：「我們畢業以後回去可以當老闆，賣格力、賣空調、賣冰箱、賣洗衣機、賣家用電器，可以有更多的空間和選擇。」

董明珠認為文憑不等於能力，「我覺得文憑不文憑不重要。技工學校出來的學生我覺得不弱於大學文憑。格力人未來需要的人才是什麼？從我們的總部到全大陸各地的基地，需要技術人才，懂技術，懂行銷。」

珠海市格力技工學校是經珠海市人力資源和社會保障局批准成立，由珠海格力電器股份有限公司全資舉辦的全日制民辦技工學校，校長由格力電器董事長董明珠親自擔任。

根據「格力文化」微信公眾號，董明珠鼓勵同學們要樹立自信、腳踏實地，「我們最怕是不往前走，而不是怕失敗。」她希望大家不因一時的成績差異而否定自己，珍惜學習機會，在實踐中積累經驗、練就過硬本領。

董明珠也勉勵同學們增強獨立意識與責任擔當，在提升自身能力的同時學會幫助他人，「我們要成為別人的一棵大樹，而不是依賴別人的樹下乘涼。」

董明珠 戀愛 頭髮

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