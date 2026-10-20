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中國留俄學生上課披旭日旗 同學檢舉後遭開除遣返

中央社／ 台北20日電

一名中國留學俄羅斯學生日前在課堂上身披被視為象徵日本軍國主義的旭日旗。在該校中國留學生組織的抗議下，莫斯科大學表示將盡快公布對涉事學生的正式開除決定，且該生已被遣返回國。

綜合環球時報等媒體報導，這名就讀莫斯科大學歷史系的陳姓學生先前曾多次在校園內發表不當言論，並在社交平台展示傳播宣揚日本軍國主義的物品。14日，該學生在歷史課堂上擺放日軍軍帽，並身披日本軍國主義旭日旗，相關圖片經網路傳播後，引發輿論批評。

事發後，有多名中國同學表達不滿，在他們的強烈要求下，陳男才錄製了一段不痛不癢的道歉影片。陳男在影片強調「喜歡日本歷史文化」，但也表示「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」，拒絕交出或銷毀旭日旗。

「莫斯科大學中國學生學者聯誼會」16日提交集體請願書，要求校方針對啟動調查程序。

莫斯科大學校方19日召開會議，表示將盡快公布對涉事學生的正式開除決定。報導說，校方對這名陳姓學生作遣返處理。

有涉事學生的同學表示，陳姓學生出生於南京，又是學歷史的，對其行為與動機感到震驚。「南京大屠殺」是中國對日抗戰中重要的事件，官方為紀念相關死難者，每年設有國家公祭日。

學生 莫斯科 俄羅斯

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