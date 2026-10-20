獨自帶娃搭計程車！司機嫌浪費時間「嬰兒背帶丟路邊」港媽委屈怒批沒禮貌

獨自照顧小孩已經夠忙碌，沒想到搭計程車還遇上不愉快的經驗！一名香港媽媽日前在網路上的計程車社團發文，表示自己獨自帶著小孩搭計程車，由於一個人無法將嬰兒推車放進後座，因此請司機幫忙，沒想到對方態度相當不情願。更誇張的是，下車時司機疑似嫌她動作太慢，竟直接將隨身行李及嬰兒背帶丟在路邊，讓她相當傻眼。

事件引發網友批評，認為司機的行為太過分，「可以不幫忙，但不可能把客人的東西丟在地上」。也有計程車同業痛批這名司機是「害群之馬」，支持原PO提出申訴。另外，不少媽媽也熱心分享獨自帶小孩外出的經驗，建議事先安排好上下車的步驟，或是在嬰兒推車和背帶之間擇一使用，以免手忙腳亂。

港媽獨自帶娃搭計程車 請司機幫忙卻遭不耐煩對待

這名香港媽媽在臉書社團發文，透露日前獨自帶著1歲4個月大的小孩搭乘計程車。當時她一邊抱著孩子，一邊單手收起嬰兒推車，原本打算將推車放進後車廂，但司機卻要求她放在後座。

由於她單手無法將嬰兒推車塞進後座，因此請求司機幫忙，沒想到對方不但表現得相當不耐煩，還抱怨「下車很麻煩」，讓她感到十分無奈。

司機稱「趕時間」 竟將嬰兒背帶丟在路邊

原PO坦言，她知道司機沒有義務幫忙搬運物品，但對方一開始就不情願地將推車「直接丟上車」，態度已讓她感到不舒服。

沒想到，抵達目的地後，她原本打算先將孩子安置在嬰兒推車上，再轉身拿取隨身行李，司機卻突然表示自己「趕時間」，隨即將她的物品連同嬰兒背帶直接丟在地上，接著開車離去。

從原PO分享的照片可以看到，當時孩子已坐在嬰兒推車裡，旁邊則有一個紅色、疑似媽媽包的袋子，以及被丟在馬路邊的嬰兒背帶。

港媽委屈喊不再搭計程車 記下車牌準備申訴

原PO強調，自己從頭到尾都保持禮貌，下車時也已經盡可能加快動作，「我已經很快了」、「打開嬰兒推車再把小孩放上去，其實也才幾十秒的事」。

她無奈表示，如果可以的話，「我也想一次把所有東西拿完」，但獨自帶著年幼孩子，實在很難同時處理所有物品。

對於司機直接將嬰兒用品丟在地上的行為，她氣憤表示，「其實地上很髒，那些全部都是寶寶的東西」，直言自己第一次遇到如此沒禮貌的司機，感到十分委屈，甚至表示「我不會再選擇搭計程車」。

不過，幸好她當時有拍下車牌號碼，透露將會向相關單位提出申訴。

網友痛批司機缺乏同理心 計程車同業也支持申訴

事件曝光後，不少網友批評司機缺乏同理心，甚至有計程車同業直言，這種司機根本是業界的「害群之馬」，支持原PO申訴，「任何行業都有敗類」、「一定要拍下車牌，杜絕業界之恥」、「媽媽帶著寶寶出門，又要拿嬰兒推車，還有一整袋寶寶用品，正常人看到都會幫忙吧！」、「我明白計程車司機趕時間賺錢，但乘客就是因為抱著寶寶、又帶了這麼多東西，才會選擇搭計程車啊！想快一點就幫個忙，而不是把乘客的東西全部丟在地上了事」、「可以不幫忙，但不可能把客人的東西丟在地上」。

媽媽網友熱心分享「一打一本領」

除了批評司機，也有許多媽媽熱心提供獨自帶小孩外出的建議，希望原PO下次能更輕鬆地應付類似情況，「公平一點說，我看妳也有嬰兒背帶，上車前應該先把寶寶背好，這樣就可以用雙手把嬰兒推車搬上車」、「下次背帶可以先掛在腰上，至少下車時手上可以少拿一樣東西」、「嬰兒推車和背帶二選一，我自己帶小孩出門通常會叫Uber，就可以省去現場付款的步驟」。

也有媽媽提醒，獨自帶小孩外出時，最好事先規劃上下車的動作，例如下車前先背好寶寶、背上媽媽包，下車後再取出嬰兒推車，避免同時拿取太多物品而手忙腳亂。

事件另有隱情？部分網友質疑港媽說法

不過，也有部分網友對原PO的說法抱持懷疑，認為事件可能另有隱情，「如果真的那麼在意寶寶的東西，正常人應該會馬上撿起來，而不是先拍照。想公開指責司機，也應該拍司機本人或車子吧！」、「我猜是妳下車時還慢慢打開嬰兒推車、慢慢整理東西，司機才會這麼做」。

香港計程車記點制度上路 拒載最高記10點

香港計程車司機違例記點制度自2024年9月22日起正式實施，涵蓋法例中與計程車司機有關、較為嚴重的11項違規行為。

根據規定，計程車司機若無合理理由，不得故意拒絕或忽略接受乘客搭乘，也不得拒絕或忽略將乘客載往指定目的地，也就是俗稱的「拒載」。違反相關規定者，最高可被記10點。

香港運輸及物流局局長陳美寶表示，運輸署每年都會調查整體計程車服務品質，了解乘客需求及業界經營情況。根據今年初的調查，近年計程車服務的整體供應大致維持穩定。

她強調，當局將持續密切關注相關情況，並與業界保持溝通，確保計程車服務穩定有序，推動產業健康發展。

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文章授權轉載自《香港01》