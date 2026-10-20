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強颱薔琵是否登陸中國大陸 受這一因素牽動

聯合報／ 大陸中心／即時報導
薔琵正逐漸向台灣以東洋面靠近，但22日之後的移動路徑存在較大變數。圖／取自大陸中央氣象台官網
薔琵正逐漸向台灣以東洋面靠近，但22日之後的移動路徑存在較大變數。圖／取自大陸中央氣象台官網

根據大陸中央氣象台今（20）日6時發布的颱風公報，強颱「薔琵」的中心5時位於台北市東偏南方向約1,860公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力17級以上（62米/秒），十級風圈半徑120-140公里，十二級風圈半徑70公里。

大陸中央氣象台指出，預計薔琵將以每小時25-30公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度變化不大。21日開始，台灣以東洋面、台灣海峽、巴士海峽的風力將逐漸加大。

22日之後，薔琵的移動路徑存在較大變數，冷空氣對副熱帶高壓的影響將成為薔琵未來走向的關鍵。

中國天氣網首席氣象分析師信欣表示，目前有一股冷空氣將自北向南影響中國，22日之後，如果冷空氣勢力強一些，副熱帶高壓可能斷裂，薔琵失去西行引導，從而轉為北上奔向日本。

但如果冷空氣勢力弱一些，副熱帶高壓維持不斷裂狀態，薔琵在其引導下繼續西行，則存在登陸中國的可能。

中國大陸 大陸 海峽

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