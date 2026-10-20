長征核潛艇傳第3代 成功試射導彈

大陸官媒近日透露長征核潛艇已發展到第三代，並成功組織潛射戰略導彈試射，引發軍事圈猜測○九六型戰略核潛艇已試射導彈。

新華社十七日發表題為「以長征之名」文章，介紹中共火箭和核潛艇以「長征」命名的歷史。文章寫道：「長征核潛艇已經發展到第三代，成功組織潛射戰略導彈試射，守衛萬里海疆。」

聯合早報指出，有軍事自媒體根據新華社的表述推斷，按中共核潛艇的代際畫分，○九一型攻擊核潛艇和○九二型戰略核潛艇屬第一代核潛艇，○九三型和○九四型屬第二代，第三代顯然是○九五型和○九六型。

有軍迷推測，由於新華社提到「潛射戰略導彈試射」，因此第三代核潛艇可能指的是○九六型戰略核潛艇。

國平野測公眾號稱，新華社釋出的訊號很明顯，○九五型攻擊核潛艇和○九六型戰略核潛艇列裝的消息絕非空穴來風，已獲官方背書。

另據彭博報導，中方披露已動用最先進的核潛艇試射戰略導彈，顯示北京在關鍵國防技術領域取得進展。

今年七月，中共海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域發射一枚潛射戰略導彈，但官方並未披露潛艇型號。有分析推測，導彈可能由第二代○九四型核潛艇發射。這款核潛艇已服役近十年。

不過，未經證實的照片顯示，中共可能已擁有○九五型攻擊核潛艇及○九六型彈道導彈核潛艇。北京目前僅正式證實○九五型核潛艇的存在，但此前並無已知訊息顯示這款潛艇已部署。

根據美軍「中國軍力報告」及各國研判，○九六型為中共新一代戰略核潛艇，主要武器配備為巨浪-三潛射彈道飛彈。射程約在一萬至一萬兩千公里間，極大提高了共軍的核反擊能力。