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旅韓雙胞胎大貓熊「睿寶」、「輝寶」 12月回中國大陸

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
旅韓的雙胞胎大貓熊「睿寶」和「輝寶」，將於12月回到中國大陸。新華社
旅韓的雙胞胎大貓熊「睿寶」和「輝寶」，將於12月回到中國大陸。新華社

韓聯社報導，在南韓雙胞胎貓熊「睿寶」和「輝寶」，已確定將於12月第3周返回中國大陸，具體移送日期、地點將綜合考慮雙胞胎大貓熊的健康狀況、氣溫及當地情況等因素後確定。

「睿寶」和「輝寶」是旅韓大貓熊「愛寶」和「樂寶」於2023年7月誕下的雙胞胎大貓熊。今年6月，「愛寶」誕下第3胎雌性大貓熊「曙寶」；睿寶和輝寶的姊姊「福寶」（2020年生），已於2024年回到臥龍神樹坪基地。

南韓「愛寶樂園」19日表示，「睿寶」和「輝寶」將從11月13日起接受為期1個月的檢疫，為返回中國做準備。進入檢疫流程後，入園民眾在限定條件下，仍可在2號大貓熊室內館見到牠們，而牠們與公眾見面的活動，將於12月11日截止。

報導指，據《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）規定，在中國大陸境外出生的大貓熊均須在年滿4歲、進入繁殖期前返回中國。

貓熊 雙胞胎 南韓

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