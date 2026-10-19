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中國食品安全再生事端 人民日報爆料硫磺熏筍

中央社／ 台北19日電

繼甲醛白菜、DDT殺蟲、藥水楊梅之後，中共中央黨媒人民日報今天刊發民眾爆料調查結果，四川省樂山市馬邊彝族自治縣有工廠利用工業硫磺大量熏製竹筍，導致二氧化硫殘留嚴重超標，這類有毒加工蔬菜甚至被發現已流入外銷產業鏈。

報導指出，有馬邊縣和瀘州市古藺縣、敘永縣的居民爆料稱，一些人為了保鮮、賣相好，用硫磺熏鮮竹筍。硫磺熏鮮竹筍既可能對消費者身體健康造成損害，又嚴重污染空氣。

人民日報記者9月間按照讀者提供的位址前往馬邊縣勞動鎮。循著氣味的來源，來到一處門口掛著「彝家緣農家樂」的院子。院內一片廠房裡面有幾名工人在分揀裝袋鮮竹筍。記者以收購商身份詢問，「你們這裡賣的竹筍，是硫磺熏過的嗎？」得到肯定的答覆。

為什麼一定要用硫磺熏製？一名工作人員表示：「主要是保鮮。普通竹筍只能放一兩天，熏過之後存放時間可以到一兩個月」。

馬邊縣市場監管局負責人胡征表示，全縣在冊的中小型竹筍加工或臨時存儲場所有38個，監管部門實行常態化監管，採筍季還會加大檢查力度，但效果未如人意。

食用硫磺熏製的鮮竹筍可能會產生什麼危害？山西大學生命科學學院二級教授儀慧蘭表示，二氧化硫附著在筍體，遇水轉化為亞硫酸鹽，即使是長期低劑量攝入，也會破壞B群維生素；持續刺激消化道，增加黏膜損傷風險。此外，工業硫磺帶入的重金屬（鉛、砷）會在肝腎蓄積，長期攝入損害肝腎功能，其中砷屬於一類致癌物。

馬邊縣一個加工據點老闆表示：「這些貨不會直接賣給人吃，不然會出事。都是賣給食品廠，他們會『脫硫』處理，然後做成泡椒筍尖之類的零食、半成品。這樣對人體也不會有什麼危害」。

對此，浙江農林大學竹子研究院竹食品團隊首席專家余學軍表示，「客觀上來說，硫磺熏制過的筍經過『脫硫』處理後，製成達到國家相關標準的筍產品，人食用是無不良影響的」，「但現實中『脫硫』不徹底的情況難以避免。」

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