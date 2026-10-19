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北京2035年人口將重度高齡化 每3人就有1人60歲以上

中央社／ 台北19日電

在中國出生率屢創新低，人口結構加速老化下，官方統計，中國首都北京市2035年的老年人口（60歲及以上）比重將超過33%，正式進入重度高齡化社會。

北京日報報導，據官方統計，截至2025年底，北京市60歲及以上常住老年人口已達528.8萬人，占常住人口的24.3%，也就是約每4人中就有1人是老人，屬於中度高齡化社會。

在此之前，北京市老年人口比重已處於節節上升狀態。2023年底為22.6%，2024年底則為23.5%。

報導指出，據官方預計，到2035年，北京將進入重度高齡化社會，老年人口比重將超過33%，也就是每3人中就有1人是老年人。

北京市官方說，為因應高齡化問題，該市已持續完善養老保障體系。其中，全市居民基礎養老金標準已連年調高，累計惠及100萬老年人。

同時建立並健全養老服務津貼及補貼制度，2025年已累計發放約人民幣35.1億元（約新台幣170.3億元），含蓋困難、失智、高齡等老年人群約1195.8萬人次。

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