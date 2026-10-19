近視防控鏡片零售價是批發價的66倍 大陸官方立案調查

大陸央視近日曝光江蘇丹陽近視防控鏡片市場亂象，一副批發價僅人民幣30元（約台幣145元）的多點離焦鏡片，商家展示的零售參考價卻高達1980元（約台幣9613元），是批發價的66倍。對此，江蘇省丹陽市市場監督管理局18日晚間發布通報，證實央視報導情況基本屬實，目前已依法立案調查。

丹陽市市場監督管理局18日晚間透過微信公眾號發布通報指，央視《每周質量報告》18日報導近視防控鏡相關問題，其中涉及丹陽耀程光學、博大光學、多愛美眼鏡、極采鏡片等4家業者，存在鏡片標示標籤資訊不規範、發布虛假廣告等問題。

丹陽市市場監督管理局表示，「我局立即組織執法人員開展現場核查。經查，報導情況基本屬實，目前已依法立案調查」。

據央視報導，江蘇丹陽素有「眼鏡之鄉」之稱，當地政府官網顯示，全市年產鏡片近4億副，是大陸最大的眼鏡片生產基地。

調查發現，在丹陽部分批發商家中，一些宣稱具有高科技含量的微結構鏡片，批發價格很低。其中，一副折射率1.56、適用於近視300度以內的多點離焦鏡片，批發價僅人民幣30元，與普通近視鏡片價格差別不大。

不過，在商家展示的「青少年近視管理鏡片產品手冊」中，同款現成鏡片的零售參考價卻達人民幣1980元。商家介紹，採購商可參考零售價，自行決定貼上什麼商標、賣什麼價位。

針對此次事件，丹陽市市場監督管理局表示，下一步將舉一反三，迅速展開眼鏡行業規範整治專項行動，持續深化常態化監督，堅決打擊違法違規行為，切實維護市場秩序和消費者合法權益。