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中國COVID-19抗疫片「白衣逆行者」積壓6年後上映

中央社／ 香港19日電

以武漢COVID-19疫情為背景的電影「白衣逆行者」在積壓6年之後，預定於下月6日在中國大陸上映。

綜合香港和大陸媒體今天的報導，這部影片由香港導演邱禮濤執導，主要演員有香港的劉德華和大陸的楊子姍等；電影講述2020年初疫情爆發時，普通人在武漢攜手抗疫的故事。

電影拍攝只用了一個月多，早於2020年12月殺青，但受題材及當時社會情緒等因素影響，一直未能在大陸公開上映。影片被積壓6年後，近日有關方面公告將於下月6日在大陸上映。

這部電影的上映引起大陸不少網友熱議，有人質疑這是「過時抗疫片」，表示「傷疤都結痂了還摳開」；有人留言「向李文亮─致敬」；也有人說「作為一名醫療工作者，我們不需要這樣的歌頌，我們需要平常工作裡的尊重與理解，我們不是疾患的始作俑者！」

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