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大陸預報薔琵颱風逐漸向台灣以東洋面靠近 強度還將加強
根據大陸中央氣象台今日6時發布的最新颱風公報，今年第30號颱風「薔琵」今日5時位於台北東偏南方向約2,300公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力17級（60米/秒），十級風圈半徑100-120公里，十二級風圈半徑60公里。
大陸中央氣象台預估，薔琵將以每小時20-25公里的速度繼續向西偏北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度還將有所加強，21日前對中國海區無影響。
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